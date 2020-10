DGAP-News: Nouveau Monde Graphite / Schlagwort(e): Kooperation

NOUVEAU MONDE KÜNDIGT WESENTLICHEN MEILENSTEIN AN, UM WERTGESETZTES UND NACHHALTIGES GRAPHIT IN BATTERIEQUALITÄT ZU KOMMERZIALISIEREN



27.10.2020 / 08:00

- Die ersten beiden Reinigungsmodule für Pilotanlagen von Nouveau Monde im kommerziellen Maßstab werden in einem vorhandenen Raum im Werk Bécancour in Québec der Olin Corporation errichtet.