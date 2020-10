Harter Brexit: Briten drohen knapp 14 Mrd. EUR Exportverluste & teure Regenschirme

Hamburg (ots) -



- Wahrscheinlichkeit für harten Brexit inzwischen bei 45% - Briten selbst größte Verlierer - 13,7 Mrd. EUR bei Exporten in Gefahr - Deutschland drohen mit 8,2 Mrd. EUR größte Exportverluste in der EU vor den Niederlanden (4,8 Mrd. EUR) und Frankreich (3,6 Mrd. EUR) - Großbritannien 2021 bei hartem Ausstieg weiter in Rezession (-5%), Pleiten steigen um 53%

- Hohe Inflation (>5%) und Importpreise (+15%), Abwertung des britischen Pfunds (-10%)

- Teure Treter: Preise für Schuhe und Regenschirme dürften in Großbritannien deutlich anziehen



Der Brexit ist längst eine unendliche Geschichte. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausscheidens der Briten aus der Europäischen Union (EU) ohne Handelsabkommen liegt nach Einschätzungen des weltweit führenden Kreditversicherers Euler Hermes bei inzwischen 45% - auch wenn die Experten in ihrer aktuellen Studie als wahrscheinlichstes Szenario weiterhin von einer Einigung in letzter Sekunde ausgehen.