BMEX Gold legt richtig los. Innerhalb kürzester Zeit kann man mit dem ersten Bohrprogramm auf King Tut beginnen.

Das ging schnell: Goldexplorer BMEX Gold (TSXV BMEX / WKN A2QCBW) hat das erste Bohrprogramm auf seinem King Tut-Projekt bereits aufgenommen – nur wenige Tage nach Abschluss einer Finanzierung über 6,7 Mio. Dollar!

Gut finanziert will BMEX offensichtlich die Erkundung von King Tut so schnell wie möglich vorantreiben und plant zunächst im November 2.000 Meter an Bohrungen eines auf 4.000 Meter ausgelegten Programms durchzuführen. Dabei konzentriert man sich auf das so genannte Authier East-Ziel und darauf, die ersten geologischen Modelle, die das technische Team des Unternehmens entwickelt hat, zu bestätigen.