RBC belässt HSBC HLDGS auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat HSBC nach Qartaszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 310 Pence belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis liege dank der überraschend niedrigen Risikovorsorge sowie der Entwicklung des Zinsüberschusses um mehr als die Hälfte über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer ersten Reaktion am Dienstag. Dazu sei die Aktie günstig bewertet und biete eine Dividendenrendite von mehr als zwölf Prozent./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 02:20 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2020 / 02:20 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.