Marktkommentar: Aktien mit Erholungsversuch

Der technologielastige Nasdaq 100 schloss am Montag unter der entscheidenden Unterstützungszone bei 11.550 Punkten auf dem tiefsten Stand seit dem 8. Oktober.

Die Zahl der Neuinfektionen in den USA haben in den letzten Tagen einen Rekord erreicht und ein Durchbruch in den Verhandlungen über das nächste Konjunkturpaket bleibt aus. Die Unterschiede zwischen den beiden Seiten „haben sich verringert", aber „je mehr sie sich annähern, desto mehr Bedingungen entstehen auf der anderen Seite", sagte der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Larry Kudlow, gegenüber Reportern. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, hofft weiterhin, dass vor den Wahlen am 3. November eine Einigung erzielt werden kann. Am Dienstag versuchen die US-Futures, an die gestern Abend eingeleitete Erholung anzuknüpfen.

EURUSD hat am Montag bis zur psychologisch wichtigen 1,18er-Marke nachgegeben, da die Risikoaversion für eine Dollar-Nachfrage sorgte. In Europa steigt die Zahl der Neuinfektionen unaufhaltsam an, sodass viele Regierungen die Corona-Regeln verschärfen, um die Ausbreitung unter Kontrolle zu bringen. Spanien verhängte einen landesweiten Ausnahmezustand und Frankreich soll einen vollständigen Lockdown in Paris, Lyon und Marseille erwägen. Am Dienstag scheint sich die technische Lage nach den Schlagzeilen über den von AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelten COVID-19-Impfstoff zu entspannen. Kann das Paar den Abpraller vom 50er-EMA nutzen?

Der DE30 fiel am Montag so stark wie zuletzt am 21. September und schloss die Sitzung auf einem mehrmonatigen Tief. Der Index hat ausgehend von dem letzten signifikanten Hoch, welches vor zwei Wochen ausgebildet wurde, kurzzeitig mehr als 8% an Wert verloren. Der Rückgang konnte gestern Abend vor dem Bereich von 12.000 Punkten gestoppt werden und der nachfolgende Erholungskurs wird am Dienstag fortgesetzt. Der RSI durchbricht im 4-Stunden-Chart die 30er-Marke und könnte mehr Käufer anlocken. Es gibt jedoch viel aufzuholen, sodass es fraglich bleibt, ob wir bereits das Tief gesehen haben.



