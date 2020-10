PUMA SE - Aufwärtstrend klar intakt

Der Long-Bereich befand sich am Vortag bei 79,80 Euro. Risikoaverse Investoren könnten nun abwarten, bis das Papier wieder von unten über den 10er-EMA ansteigt und erst dann eine Long-Position erwägen.

Zuvor hieß es: "Risikoaverse Investoren könnten eine kurzfristige Short-Position an der oberen Trendkanalbegrenzung erwägen, mit einem Kursziel am 10er-EMA bei aktuell 79,70 Euro." Dieses Kursziel wurde am Vortag erreicht.