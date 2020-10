BevCanna schließt Probeproduktionsläufe der Keef- und State B-Getränkelinien erfolgreich ab

VANCOUVER, British Columbia, 27. Oktober 2020 – BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, OTCQB:BVNNF, FWB:7BC) („BevCanna“ oder das „Unternehmen“), ein Hersteller von Cannabisaufgussgetränken mit Führungspotenzial, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die F&E- und Probeproduktionsläufe der preisgekrönten Getränkelinie der Marke Keef, für die es eine exklusive Lizenz hält, und der White-Label-Getränke, die das Unternehmen für State B Beverages herstellt, erfolgreich abgeschlossen hat.

BevCanna produzierte und bewertete mehrere Formulierungen der Keef- und State B-Produkte, darunter Sprudelwasser-, Tea- und Limonadenformate, sowie mehrere Flaschenformate, u.a. aus PET und Aluminium. Die Tests erfolgten zu Forschungs- und Entwicklungszwecken, der Prüfung der Haltbarkeitsdauer und der Inbetriebnahme der Anlagen in Vorbereitung auf den Eingang der Standard-Verarbeitungslizenz von BevCanna und der anschließenden Produktkommerzialisierung im ersten Quartal 2021.

BevCanna befindet sich derzeit in den letzten Phasen der Gespräche über eine Partnerschaft mit einem führenden kanadischen lizenzierten Produzenten („LP“) hinsichtlich des Vertriebs seiner Produkte an die provinziellen Cannabisvertriebsstellen über die von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada erteilten Vertriebslizenz des LP. Damit könnte BevCanna im ersten Quartal 2021 mit dem Vertrieb der Produkte seiner White-Label-Kunden, der Keef- und Cali-Bloom-Markenprodukte und seiner eigenen Markenprodukte in ganz Kanada beginnen und die Zeit bis zur Erteilung seiner eigenen Vertriebslizenz, die für 2021 erwartet wird, überbrücken.

„Die ersten Produktionsläufe der Keef- und State B-Produkte waren äußerst erfolgreich und wir arbeiten nun mit voller Kraft an unseren Produkttest- und Qualitätssicherungsprogrammen“, meint John Campbell. „Wir freuen uns insbesondere darauf, gemeinsam mit unseren White-Label-Partnern den nächsten Schritt bei den Kommerzialisierungsbemühungen unserer eigenen Marken- und der exklusiv in Lizenz gehaltenen Produkte zu gehen. Wir werden alle Vorbereitungen für die Aufnahme der Produktion getroffen haben, wenn wir unsere Standard-Verarbeitungslizenz erhalten.“