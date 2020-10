UBS belässt HSBC HLDGS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 310 Pence belassen. Die britische Bank habe in einem Quartal mit nur geringen Kreditausfällen bei Erträgen, Kosten und der Kapitalentwicklung besser abgeschnitten, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe die Markterwartungen um mehr als die Hälfte übertroffen./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 05:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2020 / 05:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. HSBC Holdings Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de