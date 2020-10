Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,1829 (06:21 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,1803 im europäischen Geschäft markiert wurde.

Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 104,76. In der Folge notiert EUR-JPY bei 123,92. EUR-CHF oszilliert bei 1,0724.

Gestern dominierte Risikoaversion an den Finanzmärkten. Ablesbar war das an einer ausgeprägter Schwäche an den westlichen Aktienmärkten. Am Währungsmarkt herrschte weitgehend Ruhe, die sich durch enge Handelsbandbreiten zwischen den Hauptwährungen definierte.

Edelmetalle konnten leicht Boden gewinnen. Ergo wirkte sich die Liquiditätspräferenz an den Aktienmärkten gestern nicht im Edelmetallmarkt aus. Edelmetalle sind ultimativ die sichersten Assets, da sie keine Obligation gegenüber Dritten darstellen. Sie sind vom westlichen Finanzestablishment ungeliebt (Manipulationen, zuletzt JP Morgan verurteilt). Sie sind global in Bevölkerungen und bei smarten Zentralbanken erfolgreicher Länder beliebt. Es sind de facto globale Währungen, die nicht unilateral seitens der US-Regierung in ihrer Funktionalität für Dritte eingeschränkt werden können. Das Eigentum an ihnen eröffnet damit Freiheit von US-Dominanz. Was für ein Schatz!