Die SAP SE (ISIN: DE0007164600) lieferte Sonntag Abend - in einer sowieso schon übersensiblen Stimmungslage - einen neuen Tiefschlag: Gewinnwarnung auf hohem Niveau. Aber wie soll man auch mit Reisesoftware und bei generell zurückhaltenden Kunden insbesondere bei Großprojekten/Neustarts von Projekten auch unbeschadet durch eine Ausnahmezeitzeit kommen?

Und dann gab es gestern ein Kursgemtzel: Vom Freitagsschluss bei 124,90 EUR fiel die Aktie wie ein Stein bis auf 96,34, um dann bei 97,50 EUR zu schließen. höchster Kursverlsut der Aktie seit 1999 an einem Tag. Klassisch "auf dem falschen Fuss erwischt" PLUS Nervösität der Anleger in Anbetracht eines Lock-down in Irland, lokalen Lock-Downs in Italien und Frankreich, Notstand in Spanien, Dänische Grenzschließung nach Deutschland, Frankreich im fast Ausnahmezustand, immer neuen Höchstständen der Neuinfektionen mit Corona in Deutschland, Slowakei und auch allen anderen EU-Staaten.ÜBERTRIEBEN meinten bereits im Laufe des Tages einigeb Kommentatoren. Dachten auch einige "Insider", die die gefallenen Kurse zum Einstieg nutzten - gemeldet im Rahmen des §40: Neben dem Aufsichtsrat Lars Lamade, der sich die Vertrauensgeste rund 20.456,00 EUR kosten ließ für 200 Aktien, dem Vorstandsmitglied Christian Kurt Klein mit 1.000 Aktien zu je 102,28 EUR und dem Vorstand Luka Mucic, der immerhin 75.233 EUR in SAP Aktien investierte, fällt heute der Kauf Prof. Dr. Hasso Plattners ins Auge. Ein klares und substantielles Bekenntnis des Mitgründers, der in der Vergangenheit eher durch kontinuierlichen Abbau seiner SAP-Position auffiel, um seine diversen wirtschaftlichen Aktivitäten und Stiftungen zu finanzieren.

248.535.432 ,00 EUR Vertrauen!

Soviel investierte die Hasso Plattner Single Asset GmbH &Co. KG Gestern in Aktien der SAP. Klar hier geht es auch um eine Botschaft. Aber es geht auch um einen erfolgreichen Investor, der kein Geld zu verschenken hat. Insiderkäufe in dieser Massierung sollten das Auge für die gestern untergegangenen Teile der Nachricht stärken. so wie die Analysten die sich gestern direkt im Rudel - 13 einzelne Updates zur Aktie gab es - äußerten: Zusammengefasst drei Abstufungen bei JP Morgan auf Neutral (neues Kursziel 120,00 nach zuvor 160,00), Jeffries blieb zwar bei BUY reduzierte aber das Kursziel von 161,00 auf 132,00 und bei der DZ Bank , die zwar ebenfalls bei BUY bleibt, aber das Kursziel von 160,00 auf 128,30 reduzierte. Eine Hochstufung bei der Nord LB aufgrund der Kursrücksetzer ging man von Halten auf KAUFEN bei einem von 128,00 auf 115,00 reduziertem Kursziel.