Genome & Company gibt den ersten Patienten bekannt, der in einer Phase-1/1b-Studie von GEN-001, einem immuno-onkologischen Mikrobiom-Therapeutikum, in Kombination mit Avelumab behandelt wurde

GEN-001 ist ein oraler mikrobiologischer Therapiekandidat von Genome & Company. In dieser klinischen Studie wird es Krebspatienten verabreicht, indem zum ersten Mal bei asiatischen Mikrobiom-Entwicklungsfirmen ein Immunkontrollpunkt-Hemmer kombiniert wird.

Ziel der Phase-I-Studie ist die Bestimmung der RP2D (empfohlene Phase-2-Dosis) von GEN-001 in Kombination mit BAVENCIO (Avelumab). Avelumab ist ein Anti-PD-L1-Kontrollpunkt-Inhibitor, der von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, und Pfizer Inc. gemeinsam entwickelt und vermarktet wird. In der Phase-1b-Studie wird die Sicherheit und vorläufige Wirksamkeit der Kombinationstherapie am RP2D von GEN-001 in Kombination mit BAVENCIO bei Patienten mit spezifischen soliden Tumoren untersucht.

Insgesamt drei Prüfzentren, darunter das OHSU Knight Cancer Institute in Portland, Oregon, werden die Dosis-Eskalationskohorte in der ersten Hälfte des Jahres 2021 abschließen. Das OHSU Knight Cancer Institute ist ein weltweit renommiertes Krebszentrum und eines der 51 vom National Cancer Institute (NCI) ausgewiesenen Comprehensive Cancer Centers in den USA. Unter schwierigen Bedingungen aufgrund von COVID-19 ermöglichte die enge Zusammenarbeit zwischen der OHSU, der Auftragsforschungsorganisation und Genome & Company den Beginn dieser klinischen Studie erst nach sechs Monaten seit der Genehmigung durch die FDA.