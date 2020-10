Janus Henderson Fondsmanager Fish: "Tech-Aktien sind die Profiteure der vierten industriellen Revolution"

Ein langfristiger Ansatz ist unerlässlich, um möglichst umfassend von den Chancen zu profitieren, die aus dem Wandel hin zu einer digitalen Weltwirtschaft resultieren, schreibt Denny Fish, Portfoliomanager für den Technologiesektor bei Janus Henderson, in seiner aktuellen Analyse zu Technologieaktien. „Viele Anleger fordern aufgrund der jüngsten Volatilität eine Sektorrotation oder eine Verlagerung auf Value-Aktien. Wir denken allerdings, dass Technologie- und internetfokussierte Kommunikationsaktien nach wie vor mit die vielversprechendsten Wachstumschancen bieten“, stellt Denny Fish, Portfoliomanager für den Technologiesektor bei Janus Henderson fest.

Die Kurse vieler Technologieaktien sind zwar in die Höhe geschnellt, jedoch bieten viele marktführende Technologie- und internetfokussierte Kommunikationsunternehmen mit die solidesten Fundamentaldaten und das stärkste langfristige Wachstum in allen Aktiensegmenten. Sie glänzen daher mit ausgezeichneten Finanzergebnissen. Diese Entwicklung könnte nach Einschätzung von Denny Fish noch mehrere Jahre andauern.

„Wir sind uns durchaus den Auswirkungen vorübergehender Marktbewegungen bewusst, insbesondere bei kurzfristigen Extremniveaus. Dennoch befinden wir uns derzeitig an der Schwelle zur vierten industriellen Revolution. Ein Indiz dafür ist, dass sich die wirtschaftlichen Gewinne von traditionellen Branchen in Richtung der Miete digitaler Services verschieben. Denn künstliche Intelligenz, die Cloud sowie die stärkere Vernetzung in der gesamten Wirtschaft bescheren Effizienzsteigerungen“, argumentiert Fish.