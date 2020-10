Jetzt mit der richtigen Lithium-Aktie Geld verdienen!

Trotzen Sie dem Corona-Crash! Der Lithium-Sektor ist seit Monaten „on fire“ und viele Aktien sind bereits regelrecht explodiert! Sie müssen jetzt handeln!

Ein echter Glücksfall für alle Anleger ist daher Millennial Lithium. Die bisherige Performance ist schon gut aber noch nicht spektakulär! Aber mit der aktuellen Meldung spielt die Firma ab jetzt in einer neuen Liga!

Denn Millennial Lithium ist ein absoluter Sonderfall! Während viele Explorer im wahrsten Sinne des Wortes immer noch im Dreck stochern und völlig überzogen bewertet sind, stellt Millennial einen echten Jackpot-Chance dar! Denn hier ist man vielen Konkurrenten schon meilenweit voraus! Die Produktion beginnt!

Die brandaktuelle Top-News schlägt folglich ein wie eine Bombe! Denn die Firma startet ihre Pilot-Anlage. Damit ist man nun in die Reihe der wenigen Produzent aufgestiegen!

Sie können sich vorstellen, dass jetzt viele Augen auf Millennial gerichtet sind! Wir würden uns nicht wundern, wenn der CEO schon bald einen Käufer am Hacken hat! Für uns Investoren beginnt jetzt die beste und spannendste Zeit! Die Aktie steht vor einem riesen Sprung! Wer noch nicht investiert ist, sollte dies schleunigst nachholen!

Das Jahrzehnt des Lithiums! Pilotanlage nimmt Produktion auf!!! Spätestens jetzt gilt es sich hier zu positionieren!

Es besteht mittlerweile kein Zweifel mehr: wir befinden uns in einer neuen Ära! Dem Zeitalter der Lithium-Ionen-Batterie. Egal ob Handy, Kopfhörer, Laptop, Elektroauto oder Energiespeicher – all das gäbe es ohne leistungsfähige Batterietechnologie nicht. Die Nachfrage nach LIBs, wie sie im Fachjargon genannt werden, ist zwar bereits seit Ende der 90er-Jahre schon explodiert. Dabei steht der richtige Boom erst noch bevor!

Tesla hat diese Welle ohne Zweifel multipliziert und weltweit auf den Zettel der Anleger gebracht! Hier lassen sich auch zukünftig noch unglaubliche Gewinne erwirtschaften!

„Lithium-Ionen sind die am schnellsten wachsende Batterietechnologie der Welt und vor allem die, in die das meiste Geld reinfließt“, sagt beispielsweise Experte Michael Sanders von der französischen Energieagentur Avicienne.

Ausgehend von 160 Gigawattstunden (GWh) Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien im Jahr 2018 rechnet die französischen Energieagentur Avicienne mit einem Anstieg auf mindestens 1200 GWh bis zum Jahr 2030. Verantwortlich dafür ist vor allem eine Branche: die Automobilindustrie.

Denn mit Tesla investieren nun auch alle großen Hersteller wie Volkswagen, BMW, Daimler, Toyota und Co. allein rund 300 Milliarden Dollar in den nächsten Jahren in die Elektromobilität! Wo heute knapp 60 Prozent der Lithium-Ionen-Batterien in E-Autos und Bussen verbaut werden, sind es 2030 schon über 80 Prozent.

Die Beratungsagentur McKinsey geht sogar noch einen Schritt weiter und prophezeit, dass der LIB-Markt innerhalb von zehn Jahren neunzehnmal so groß sein wird wie heute.

Und hier müssen Anleger reagieren, denn die Rechnung ist ganz einfach:

Keine Lithium-Ionen Batterie ohne Lithium!

Von dem Lithium-Ionen-Boom profitieren zukünftig vor allem Rohstoffkonzerne, die mit Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel die begehrten Rohstoffe fördern. Wenn die Pläne für alle Batteriefabriken realisiert werden, rechnen die Experten von Benchmark Minerals mit einer bis zu siebenmal größeren Nachfrage für Graphit und Lithium! Auch bei Nickel dürften es bis 2030 noch deutlich mehr sein.

Kurzum: mit der derzeitigen Verfügbarkeit an Lithium als Hauptbestandteil aller in Großserien erhältlichen Batterien und Akkus werden diese Ziele jedoch nie und nimmer zu schaffen sein, es bedarf hierfür der erheblichen Erweiterung der Lithium-Produktion! Jetzt gilt es nur noch die richtigen Aktien zu finden und schon macht Ihr Depot Luftsprünge! Hört sich einfach an und ist es auch! Wer rechtzeitig dabei ist, kann Millionen verdienen!

Gerade mit den richtigen kleineren Unternehmen lässt sich in der gegenwärtigen Lithium-Hausse prächtig Geld verdienen. Die Nachricht am vielbeachteten Tesla Battery Day, dass man die Wertschöpfung ausweiten möchte und sich nun auch die Rohstoffe für die eigene Batterieproduktion sichern möchte, sorgte bereits regelrecht für ein Marktbeben!

Und genau hier kommt unser Lithium-Favorit Millennial Lithium (WKN: A2AMUE; CA-Ticker: ML) ins Spiel, den es aktuell noch zum absoluten Top-Preis gibt. Wenn es überhaupt noch eines weiteren Grundes bedurft hätte, die Aktie zu kaufen, dann wurde dieser Grund spätestens mit der jüngsten Unternehmensmitteilung geliefert!

Pilotanlage in Betrieb genommen!!! Jetzt wird produziert!

Darauf haben alle gewartet: Millennial Lithium gab endlich bekannt, dass die Inbetriebnahme seiner Lithiumcarbonat-Pilotanlage auf dem Pastos Grandes Project erfolgt ist.

Die Pilotanlage befindet sich neben dem Pastos Grandes Salar und ist für die Produktion von bis zu 3 Tonnen Lithiumcarbonat pro Monat in Batteriequalität ausgelegt.

Pilotteiche, die mit Sole gefüllt sind, die aus dem zentralen Teil des Millennial-Projekts gepumpt wurden, haben die erforderliche Konzentration, um die Pilotanlage mit lithiumreichem Solekonzentrat zu versorgen. Es sind folglich alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches Anlaufen der Lithiumproduktion erfüllt!

Völlig zu Recht kommentiert Farhad Abasov, Präsident und CEO, voller Stolz:

"Millennial freut sich, die Inbetriebnahme seiner Pilotanlage bekannt zu geben, die bis zu 3 tpm Lithiumcarbonat in Batteriequalität produzieren soll. Trotz COVID-19-Einschränkungen und geringfügiger Verzögerungen hat das Millennial-Team die Pilotanlage in die Produktionsphase überführt … Für das vierte Quartal 2020 ist die Produktion von Lithiumcarbonat in Batteriequalität geplant. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Millennial ist weiterhin gut finanziert und setzt seine Finanzierungsbemühungen fort, um die Entwicklung des Pastos Grandes-Projekts voranzutreiben. Trotz COVID-19-Beschränkungen … ist das Unternehmen auch mit einer Reihe von Abnehmern und strategischen Investoren in Kontakt. Wir sind mit unserem gesamten Unternehmensprogrammen auf einem guten Weg. “

Hier geht’s zur Pressemitteilung:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13077346-millennial-lithium ...

Es wird folglich nicht nur die Lithium-Produktion aufgenommen, sondern das Unternehmen nähert sich ganz offensichtlich der „Crunch Time“, sprich der Finanzierung der großen Anlage mit 24.000 Tonnen jährlicher Produktionskapazität.

Sollte hier der Durchbruch gelingen, wovon wir felsenfest ausgehen, dann explodiert der Aktienkurs aus dem Stand. Die Gefahr hier nicht mit an Bord zu sein ist für uns deutlich größer als das Investment kontinuierlich aufzustocken.

Zur Erinnerung:

Millennial Lithium verfügt über mehr als 20.000 Hektar an erstklassigen Konzessionsflächen im Herzen des berühmten Lithium-Dreiecks (Bolivien, Argentinien und Chile!).

Die Lithiumcarbonat-Anlage strebt eine jährliche Produktionskapazität von 24.000 Tonnen an und das bei konkurrenzlosen Abbaukosten von gerade mal 3.388 US$ über eine gesamte Minenlaufzeit von 40 Jahren! Das sind herausragende Voraussetzungen, um ein großer Player im oligopolistischen Lithium-Markt zu werden!

Quelle: Millennial Lithium

Die Schere bei Angebot und Nachfrage von hochreinem Lithium wird immer weiter auseinander gehen!!!

Beste Voraussetzung für stark steigende Preise und hohe Gewinne bei Millennial Lithium !!!

Größere Lithiumvorkommen konzentrieren sich auf wenige Regionen in der Welt. Schätzungen des US Geological Survey gehen davon aus, dass weltweit etwa 40 Millionen Tonnen Lithium als Reserven förderbar sind. Aus Australien, Chile, China und Argentinien stammen aktuell rund 96 Prozent der gesamten Lithiumförderung weltweit, die sich noch dazu nur wenige Unternehmen untereinander aufteilen. Rund 61 Prozent der globalen Lithiumproduktion stammen jedoch aus Australien, allerdings zu weitaus höheren Kosten als in Südamerika.

Für die Herstellung beziehungsweise den Betrieb von Lithium-Ionen-Akkus bedarf es einer großen Menge an Lithium. So fließen in jedes Smartphone zwischen 5 und 7 Gramm Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) ein. Bei einem Notebook oder Tablet sind es schon 20 bis 45 Gramm. Elektrowerkzeuge wie Akkuschrauber oder Elektrosägen benötigen für ihre Akkus schon 40 bis 60 Gramm.

Bei Stückzahlen im Milliarden- (Smartphone) beziehungsweise im hohen Millionen-Bereich (Notebook, Werkzeuge, Autos, E-Bikes, etc.) kommen so schnell mehrere 100.000 Tonnen LCE-Bedarf pro Jahr zusammen!

Die Lithiumförderung wird und muss folglich stark ansteigen, um der Nachfrage Stand halten zu können. 2015 betrug die weltweite Lithiumförderung rund 175.000 Tonnen LCE. Projektionen gehen davon aus, dass diese Zahl bis 2020 auf etwa 330.000 Tonnen LCE ansteigen könnte, wobei für die Zeit darüber hinaus aktuell noch keine konkreten Minenerweiterungen oder neuen Minen feststehen, sodass Lithium praktisch in ein gewaltiges Angebotsdefizit laufen wird!

Während die extreme Nachfragesteigerung nach dem weißen Gold, wie Lithium auch genannt wird, jetzt schon greifbar ist, wird die Anzahl an neuen Produktionsstätten eher unterproportional gesteigert werden können.

Dies liegt vor allem an den bekannten Faktoren der meist zu schlechten Infrastruktur der Abbaugebiete und der fehlenden Finanzierung der Gesellschaften. Dadurch entsteht eine gewaltige Lücke zwischen Nachfrage und den zur Verfügung stehenden Rohstoffen. Der Preis für Lithium wird und muss daher zwangsläufig explodieren und die Gewinne von Millennial Lithium dann ebenfalls!

Warum Millennial Lithium für uns ein absoluter Kauf ist:

Pilotanlage bereits in Betrieb

Mehr als 20.000 Hektar an erstklassigen Konzessionsflächen im Herzen des Lithium Dreiecks in Argentinien.

Der Nettobarwert des Projekts beläuft sich auf 1.030 Mio. US$

Flaggschiffprojekt „Pastos Grandes“ verfügt über eine perfekte Infrastruktur

Produktionsbeginn in 2021 erwartet

Jährliche Produktion von 24.000 Tonnen Lithiumcarbonat über eine Laufzeit von 40 Jahren möglich

Extrem niedrige Produktionskosten von gerade mal 3.388 US$ pro Tonne über die gesamte Minenlaufzeit herausragend in der Peergroup

Megatrend: Extreme Nachfrage nach Lithium durch signifikant steigende Elektromobilität / Batteriespeicher.

Nachfrage-Explosion von Lithium: Die weltweite jährliche Nachfrage wird auf über 5 Millionen Tonnen Lithium-Karbonat bis 2040 geschätzt.

Hohe Gewinnmargen für Millennial möglich

Management mit extrem erfolgreichem Track Record

Millennial Lithium ist ein erstklassiges Übernahmeziel

Fazit: Die Aktie steht auf der Startrampe, wann zündet die Rakete!?

Millennial Lithium (WKN: A2AMUE; CA-Symbol: ML) hat mit der Inbetriebnahme ihrer Pilotanlage einen großen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung erreicht!

Solche super News finden gewiss auch bei Investoren großes Gehör, so dass wir uns vorstellen könnten, dass auch bald News hinsichtlich der Finanzierung der großen Anlage anstehen könnten. Dann dürfte es jedoch schon zu spät sein, noch zu vernünftigen Kursen in die Aktie reinzukommen!

Die Nachfrage nach Lithium wird nicht nur aber vor allem wegen des neuen Boom-Sektors Elektromobilität in den kommenden Jahren rasant ansteigen. Tesla’s jüngster Battery Day und die dort gemachten Ankündigungen sind bereits wie eine Bombe im Sektor eingeschlagen!

Denn Tesla‘s Pläne, die Batteriekapazität über einen Zeitraum von zehn Jahren auf 3 Terawattstunden (!!!) zu erhöhen, erfordern eine drastische Ausweitung der Batteriemetallproduktion, allen voran Lithium! Mit einer Jahresproduktion von rund 24.000 Tonnen würde Millennial einen lukrativen Anteil an der Weltproduktion innehaben. Und dies für ganze 40 Jahre!!!!

Bedenken Sie auch, dass das Management & Insider insgesamt ca. 30% der Anteile halten. Tun Sie es ihnen gleich und positionieren sich rechtzeitig in der Aktie, bevor der neue Lithium-Hype auch diese die Aktie erfasst! Während die Aktien anderer Lithium-Produzenten schon regelrecht haussieren, bietet sich bei Millennial Lithium nach einer mustergültigen Konsolidierung nun die perfekte Einstiegschance! Wir können Ihnen nur nahelegen: nutzen Sie diese!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Falls Sie den Aktienexplorer heute das erste Mal lesen, dann vergessen Sie nicht, sich unter http://www.aktienexplorer.com in unseren kostenlosen Verteiler einzutragen, damit Sie den nächsten Aktien-Tipp vor allen anderen erhalten.

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden „Webseite“ genannt.

Die Inhalte der „Webseite“, der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung –

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf der „Webseite“, den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) entlohnt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochene Unternehmen Millennial Lithium wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen: