Ericsson kündigt Cloud-RAN-Portfolio für erhöhte Netzflexibilität an (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Das Cloud-RAN-Angebot für Mobilfunknetzbetreiber wird den Netzaufbau

vielseitiger gestalten, um eine Vielzahl von 5G-Anwendungsfällen abzudecken.

- Die Cloud-RAN-Technologie von Ericsson ist vollständig kompatibel mit dem

Ericsson Radio System-Portfolio und unterstützt sowohl eigenständige (Stand

Alone) als auch nicht eigenständige 5G-Netze.

- Das modular geplante Angebot wird es Mobilfunknetzbetreibern ermöglichen,

Cloud-RAN-Anwendungen als Ergänzung zu ihren bestehenden, speziell für diesen

Zweck aufgebauten 5G-Netzen schrittweise hinzuzufügen.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) kündigt heute Cloud RAN (Radio Access Network) an, ein

neues Angebot, mit dem Mobilfunknetzbetreiber ihre Netze flexibler und

vielseitiger gestalten können.





Cloud RAN von Ericsson ist eine Cloud-Native-Softwarelösung, die dieRechenfunktionalität im RAN handhabt. Sie ergänzt die leistungsstarken, speziellentwickelten Baseband-Angebote des Ericsson Radio System-Portfolios und bietetNetzbetreibern eine optimale Wahl für jedes Einsatzszenario und jeden Bedarf.Da die Telekommunikationsindustrie 5G-Netze auf der ganzen Welt einsetzt, werdenTechnologien wie Automatisierung und Virtualisierung, insbesondere Cloud RAN,eine Schlüsselrolle in der zukünftigen Netzentwicklung spielen. DieseTechnologien werden der Katalysator für mehr Offenheit in den Netzen sein, wobeidie Cloud-Technologie neue innovative Alternativen für die RAN-Bereitstellungbietet, die die bestehenden bewährten und zuverlässigen Lösungen ergänzen.Cloud RAN von Ericsson wird Netzanwendungen sowohl für groß angelegte als auchfür zentralisierte 5G-Einführungen ermöglichen. So können Netzanbieter neueGeschäftsfelder und verschiedene 5G-Anwendungsfälle erschließen - zum Beispielum Netzabdeckung für die Industrie, den Indoor-Bereich oder für Stadien zurVerfügung zu stellen.Das neue Angebot nutzt Ericssons Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellungvon Cloud-Core-Netzwerken sowie im Service-Management und in der Orchestrierungweltweit und öffnet Service Providern die Tür zur Nutzung vonWeb-Scale-Technologie und zur Nutzung von Cloud-nativem Design von der Anwendungbis zur Infrastruktur. Dies wird EntwicklerInnen und Unternehmen eine größereSkalierbarkeit und eine schnellere Markteinführung neuer Dienste ermöglichen.Fredrik Jejdling, Executive Vice President und Leiter des GeschäftsbereichsNetworks, Ericsson, sagt: "5G ist eine Plattform für offene Innovation. Durchdie Befähigung eines größeren Ökosystems von EntwicklerInnen und Unternehmenkönnen wir neue Cloud-Innovationen schaffen und in den 5G-Bereich bringen. MitCloud RAN von Ericsson werden wir unseren Kunden helfen, ihre Netze mit