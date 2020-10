AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Autowaschanlagen-Hersteller Washtec hat im Sommer trotz einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal weiterhin unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie gelitten. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) waren im dritten Quartal deutlich niedriger als ein Jahr zuvor, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Augsburg mitteilte. Während die Erlöse um rund 15 Prozent auf 93,9 Millionen Euro absackten, brach das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um mehr als ein Drittel auf 7,3 Millionen Euro ein.

Bei Anlegern kamen die Nachrichten schlecht an. Die Washtec-Aktie büßte am Vormittag rund 5 Prozent ein. Im laufenden Jahr haben die Titel bereits über ein Drittel an Wert verloren, auf längere Sicht sieht es mit einem Minus von über der Hälfte in den zurückliegenden drei Jahren noch schlechter aus.