HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Nach einem schwierigen ersten Halbjahr geben die vorläufigen Zahlen des dritten Quartals dem von der Corona-Krise gebeutelten Auto- und Industriezulieferer Schaeffler wieder Anlass zur Hoffnung. Vor allem eine besser als erwartete Umsatzentwicklung im bedeutenden chinesischen Markt gab dem SDax-Konzern aus dem fränkischen Herzogenaurach im dritten Quartal wieder Auftrieb. Dennoch verwies Schaeffler am Montagabend nach Börsenschluss darauf, dass das Marktumfeld weiterhin von Unsicherheit geprägt sei.

Am Kapitalmarkt sorgten die Nachrichten doch nur kurz für Erleichterung. Die Schaeffler-Vorzugsaktie lag kurz nach Handelsbeginn rund 4,7 Prozent im Plus, büßte ihre Gewinne danach aber nahezu wieder ein und gewann zuletzt noch rund 0,8 Prozent. Im laufenden Jahr haben die Titel 40 Prozent an Wert verloren, in den zurückliegenden fünf Jahren sieht es mit einem Minus von fast 60 Prozent noch schlechter aus.