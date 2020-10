KS/AUXILIA setzt auf beitragsstabilen Rechtsschutz und spricht Empfehlung für umfassenden Versicherungsschutz aus

München (ots) - Die Kosten für die Durchsetzung von Rechtsstreitigkeiten sind in

den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Das belegen Statistiken des

Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Demnach sind die

Aufwendungen für Rechtsschutzangelegenheiten 2019 im Vergleich zu 2018

deutschlandweit um mehr als sechs Prozent gewachsen. Auch im aktuellen

Geschäftsjahr zeichnet es sich ab, dass die Anzahl an Schadenfällen deutlich

zunimmt und die Streitwerte weiter teurer werden. Diese Entwicklung zeigt, dass

die Relevanz eines umfangreichen Rechtsschutzes für Verbraucher immer höher

wird.



Warum Beitragsanpassungen auch bei der KS/AUXILIA bevorstehen





Ob Rechtsschutzversicherungen Beitragserhöhungen vornehmen dürfen, überprüftjährlich ein unabhängiger Treuhänder. Im Rahmen seiner neutralen Ermittlungwerden die Schadenhäufigkeit und -zahlungen sowie Veränderungssätze zu denVorjahren analysiert. Der unabhängige Treuhänder kam bei der KS/AUXILIA zumSchluss, dass eine Beitragsanpassung notwendig sei, um der Zunahme anRechtsschutzfällen und den damit entstehenden Rechtsschutzkosten gerecht zuwerden.Im Gegensatz zu einigen anderen Versicherern, die bereits in den letzten Jahrenregelmäßig Beitragserhöhungen durchführten, ist die Beitragsanpassung derKS/AUXILIA die erste Erhöhung seit fünf Jahren. Der MünchnerRechtsschutzversicherer kann erneut auf eine langjährige Beitragsstabilitätzurückblicken, auf die Christian Deißner, Abteilungsleiter bei der KS/AUXILIA,besonders stolz ist: "Mit unseren günstigen Rechtsschutzversicherungen zeigenwir seit 2016 unsere leistungsstarke und verlässliche Beständigkeit. Dabei istuns wichtig, dass wir für unsere Kunden ein zuverlässiger und persönlicherPartner sind. Im Vergleich mit anderen Anbietern ist die Beitragserhöhung beider KS/AUXILIA sehr moderat." Der Rechtsschutz-Spezialist verfolgt weiterhin dasklare Ziel, für Kunden ein zuverlässiger Partner zu sein.Umfassender Rechtsschutz mit JURPRIVATRechtsschutzversicherungen sind gefragter denn je. In Zeiten von Corona wird dieNotwendigkeit bewusst, gut abgesichert zu sein: Die Berichterstattung in denMedien ist voll von Streitigkeiten rund um Reiserücktritte, Ticketbestellungensowie Kündigungen und arbeitsrechtlichen Aufhebungsvereinbarungen. Betroffene,die nicht auf die Unterstützung eines Rechtsschutzversicherers zurückgreifenkönnen, zögern, für ihr Recht zu kämpfen und es bei Bedarf auch gerichtlichdurchzusetzen. Die Gründe liegen meist in den kostenintensiven und langenRechtsstreitigkeiten und dem nur knapp angesparten Budget für solche wichtigenEreignisse. Um bei Rechtsstreitigkeiten besser gewappnet zu sein und