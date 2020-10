GOLDMAN SACHS belässt RENAULT SA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault nach einer Veranstaltung mit dem Vorstandsvorsitzenden von 33 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Event erinnere daran, dass der französische Autobauer bei Elektroautos stark aufgestellt sei, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings lässt Renault dem Vorstandsvorsitzenden zufolge derzeit im Bereich der Kompaktklasse Ertragsmöglichkeiten ungenutzt. Galliers änderte seine Prognosen geringfügig und berücksichtigte dabei auch die jüngsten Umsatzzahlen./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Renault Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de