"Auch für mobile Arbeitsplätze muss eine Gefährdungsbeurteilung gemacht werden" (FOTO)

Berlin (ots) - Wie kann die Arbeit im Homeoffice möglichst gesund gestaltet

werden? Andreas Stephan von der gesetzlichen Unfallversicherung gibt Tipps für

Arbeitgebende und Beschäftigte.



1. Unter dem Begriff Homeoffice werden gerade verschiedene Arbeitsformen

vermischt? Es gibt den fest eingerichteten Arbeitsplatz zu Hause, die so

genannte Telearbeit, und das mobile Arbeiten. Wo liegen die Unterschiede?





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Andreas Stephan: Bei einem Telearbeitsplatz handelt es sich um einen festeingerichteten Bildschirmarbeitsplatz im häuslichen Umfeld. Der Arbeitgeber istfür die Einrichtung dieses Arbeitsplatzes verantwortlich. Grundlage dafür sinddie Regelungen der Arbeitsstättenverordnung. Idealerweise sollte einTelearbeitsplatz vergleichbar eingerichtet sein wie ein Bildschirmarbeitsplatzim Unternehmen.Für die mobile Arbeit gilt die Arbeitsstättenverordnung nicht. Aber natürlichmüssen die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes und des Arbeitsschutzgesetzesbeachtet werden. Das heißt zum Beispiel, auch für mobile Arbeitsplätze muss eineGefährdungsbeurteilung gemacht werden.2. In der Arbeitsschutzregel der Bundesregierung heißt es: "Homeoffice ist eineForm des mobilen Arbeitens. Sie ermöglicht es Beschäftigten, nach vorherigerAbstimmung mit dem Arbeitgeber zeitweilig im Privatbereich (...) für denArbeitgeber tätig zu sein." Diese Phase hält jetzt schon lange an. Was bedeutetdas für die Prävention?Stephan: Gerade über längere Zeiträume hinweg kann es durch ungünstigeergonomische Arbeitsbedingungen und Bewegungsmangel zu Beschwerden kommen. DieFolgen können zum Beispiel Rückenbeschwerden und muskuläre Verspannungen seinund durch Bewegungsmangel erhöht sich das Risiko für Erkrankungen wieÜbergewicht, Bluthochdruck oder Diabetes. Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilungmüssen Arbeitgebende die mit der Tätigkeit im Homeoffice verbundenenGefährdungen ermitteln. Danach sind Maßnahmen festzulegen, um diese Gefährdungenzu minimieren oder im bestem Fall gänzlich zu beseitigen. Bei der Umsetzung derMaßnahmen im Homeoffice ist es unbedingt erforderlich, die Beschäftigten zubeteiligen, da die Tätigkeit in ihrem Privatbereich ausgeübt wird. Vielehilfreiche Informationen und Hinweise zum Homeoffice bietet die neugestalteteThemenseite (http://www.vbg.de/homeoffice) der VBG.3. In Zukunft werden voraussichtlich mehr Menschen häufiger im Homeofficearbeiten. Welche Arbeitsschutzstandards müssen dabei Berücksichtigung finden?Stephan: Das Thema ist in der politischen Diskussion, das zeigt ja auch derGesetzentwurf, den Bundesarbeitsminister Heil vor Kurzem eingebracht hat. Welche