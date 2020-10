Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet neue 5,50%-Noratis-Anleihe (A3H2TV)

Noratis-Anleihe 2020/25

ANLEIHE CHECK: Die nicht nachrangige und unbesicherte Unternehmensanleihe der Noratis AG (ISIN: DE000A3H2TV6) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro ist mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 11.11.) ausgestattet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 11.11.2025. Die Anleihe soll am 11.11.2020 in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen werden.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin sind in den Anleihebedingungen ab dem 11.11.2023 zu 102% und ab dem 11.11.2024 zu 101% des Nennwertes festgelegt. Die Emittentin verpflichtet sich in den Anleihebedingungen zu einer Dividendenbeschränkung (max. 50% des Bilanzgewinns). Bei einem Verstoß gegen diese Beschränkung erhöht sich der Kupon für die folgende Zinsperiode um 0,50 Prozentpunkte.

Bestandsentwickler von Wohnimmobilien

Die Noratis AG ist ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland. Noratis investiert insbesondere in die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Werkswohnungen, Quartieren und Siedlungen in Mittel- und Kleinstädten sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Im Fokus stehen dabei technische und kaufmännische Entwicklungsmaßnahmen durch intensives Asset Management, die sowohl den Objektwert steigern als auch das Wohnklima nachhaltig verbessern.

Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Das Geschäftsmodell basiert auf dem laufend hohen Angebot an Bestandswohnungen mit Renovierungsbedarf und der robusten Nachfrage nach attraktivem Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist.

