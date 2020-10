Hamburg (ots) - Digitale Daten sind ein wertvolles Gut für Unternehmen. Sie

helfen ihnen, die Kund*innen und deren Wünsche besser zu verstehen sowie auf

Markttrends zu reagieren. Allerdings ist die Datenpreisgabe seitens der

Verbraucher*innen maßgeblich an Vertrauen gekoppelt. Darum steht es hierzulande

bislang nicht sehr gut: Nur 35 Prozent der Deutschen vertrauen Unternehmen im

Umgang mit digitalen Daten. Damit liegt Deutschland im europäischen Mittelfeld

(Durchschnitt: 33 Prozent). Am geringsten ist das Vertrauen in Frankreich (18

Prozent). Das belegt eine repräsentative Studie des Finanzdienstleisters und

-investors EOS in 17 Ländern zum Thema "Was sind Daten wert?"

(https://de.eos-solutions.com/data-survey-2020.html) . Die Bedenken der

Deutschen scheinen begründet: Mehr als jeder fünfte Verbraucher (22 Prozent)

hatte schon einmal Negativerlebnisse mit der Datenweitergabe im Internet. Nur in

Bulgarien, Nordmazedonien, Polen und Tschechien sind die Anteile höher.



Mehr Skepsis gegenüber Banken und bei Krankendaten als andernorts







im Umgang mit Kundendaten genießen hierzulande Banken und Finanzdienstleister

(47 Prozent). Im internationalen Vergleich liegt Deutschland jedoch unter dem

Durchschnitt (Europa: 54 Prozent, USA: 56 Prozent, Russland: 54 Prozent). Wie

wichtig Vertrauen in diesem Umfeld ist, zeigt der Fakt, dass über alle Länder

hinweg Finanzdaten als am schützenswertesten betrachtet werden. Diesbezüglich

sind die Deutschen nicht besorgter als andere Nationen - lediglich Einblicke ins

Bankkonto finden sie als einzige noch sensibler als Konto- und

Kreditkartendaten. Auffällig ist, dass in Deutschland Krankendaten als besonders

sensibel betrachtet werden. Selbst einem vertrauenswürdigen Unternehmen würde

der Großteil der Deutschen diese Daten nicht anvertrauen: Während 31 Prozent der

Europäer*innen diese Daten für Geld preisgeben würden, sind es in Deutschland

nur 18 Prozent. Am wenigsten vertrauen die Deutschen - wie alle anderen Länder

auch - Sozialen Netzwerken und Messengern (12 Prozent).



Datensparsamkeit und Transparenz schaffen Vertrauen



Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Verbraucher*innen transparent und

glaubhaft zu zeigen, dass sie mit deren Daten vertrauensvoll umgehen. Daran

arbeitet auch EOS Deutscher Inkasso-Dienst (https://de.eos-solutions.com/) , wie

Dr. Henning Stolze, Leiter Data Governance & Data Management, erläutert: "EOS

nutzt Daten für das bestmögliche, individuelle Forderungsmanagement, von dem

auch die säumigen Zahler*innen profitieren. Das müssen wir stärker verdeutlichen

und gleichzeitig das Vertrauen ausbauen, dass die Daten nur für ganz konkrete Seite 2 ► Seite 1 von 2



