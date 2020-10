---------------------------------------------------------------------------

VST BUILDING TECHNOLOGIES erhält neue Aufträge aus Dänemark und Deutschland

- Lieferung von rund 9.300 Quadratmetern VST-Wänden und 3.800 Quadratmetern VST-Decken



- Projektvolumen von insgesamt 3,7 Mio. Euro



Leopoldsdorf - 27. Oktober 2020 - Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST") hat neue Aufträge für die Lieferung von insgesamt rund 9.300 Quadratmetern VST-Wänden und 3.800 Quadratmetern VST-Decken in Dänemark und Deutschland erhalten. Das Volumen der neuen Projekte liegt bei rund 3,7 Mio. Euro und wird zu einem Teil noch 2020 umsatzwirksam.



Nur wenige Wochen nach dem Start drei weiterer Immobilienprojekte in Dänemark konnte sich VST erneut zwei weitere Aufträge sichern. In Kopenhagen liefert das Unternehmen für ein 7-stöckiges Wohnimmobilienprojekt mit 41 Wohneinheiten und einer Bruttogeschossfläche von 1.800 Quadratmetern knapp 3.000 Quadratmeter VST-Wände und 2.500 Quadratmeter VST-Decken. Der zweite Auftrag in Dänemark umfasst die Lieferung von 2.700 Quadratmetern VST-Wänden und 1.300 Quadratmetern VST-Decken für ein Projekt im Wohnimmobilienbereich in Roskilde. Die Bruttogeschossfläche dieser Immobilie beläuft sich auf 2.200 Quadratmeter. Die Lieferung ist für das 1. Halbjahr 2021 geplant.

Darüber hinaus liefert VST 3.600 Quadratmeter VST-Wände für ein Wohnimmobilienprojekt mit einer Bruttogeschossfläche von 4.400 Quadratmetern in Leipzig. Im Rahmen dieses Projekts werden 30 Wohneinheiten und eine Tiefgarage errichtet. Die Fertigstellung des Leipziger Projekts ist noch für dieses Jahr vorgesehen.



Bernd Ackerl, Vorstand der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: "Trotz anhaltender Corona-Pandemie nutzen wir sich bietende Marktopportunitäten und kommen mit dem Ausbau unserer Geschäftstätigkeit zügig voran. VST ist für weiteres Wachstum hervorragend aufgestellt und erschließt dabei neue Absatzmärkte in Ergänzung unserer Kernmärkte Deutschland, Österreich und Schweden. Dänemark bietet uns insbesondere mit Blick auf ökologisches Bauen große Wachstumschancen."