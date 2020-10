Berlin (ots) - AVM-Marktstart für DSL-FRITZ!Box mit Wi-Fi 6Mit der neuen FRITZ!Box 7530 AX bringt AVM einen schnellen, vielseitigen Routerfür alle DSL-Anschlüsse und mit Wi-Fi 6 an den Start. Der WLAN-Standard Wi-Fi 6ermöglicht neben höheren Datenraten und besseren Reaktionszeiten vor allem diezeitgleiche Nutzung von vielen Geräten in der gleichen WLAN-Umgebung.Ausgestattet mit zukunftssicherer VDSL-Supervectoring-Technologie bietet dieneue FRITZ!Box 7530 AX eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Ob imHome Office, in der Familie, Wohngemeinschaft oder im Büro - die neue FRITZ!Boxmit Wi-Fi 6 verarbeitet mehrere parallele Video Chats, 4K TV Streaming,Datenaustausch und Cloud Services wie Cloud Gaming reibungslos. Dafür sorgt diestarke WLAN-Ausstattung: Mit 1.800 MBit/s im 5-GHz-Band und 600 MBit/s im2,4-GHz-Band steht eine hohe WLAN-Bandbreite für viele parallele Anwendungen zurVerfügung. Smartphones, Notebooks, Smart TVs und andere mobile Geräteprofitieren außerdem vom integrierten WLAN Mesh für schnelle und stabileVerbindungen. Die handliche FRITZ!Box 7530 AX im weißen Design bietet darüberhinaus die von FRITZ!Box bekannte umfangreiche Ausstattung bei Telefonie sowieSmart Home und bleibt mit ca. 6 Watt im Standby sehr energieeffizient.Gigabit-LAN, USB, eine Telefonanlage mit DECT-Basisstation und Anschlüsse füranaloge Telefone runden das vielseitige Kommunikationsangebot des neuen Modellsab. Zusätzlich zur FRITZ!Box 7590 und 7530 ergänzt die FRITZ!Box 7530 AX dasDSL-Portfolio von AVM um ein weiteres Modell mit Wi-Fi 6. Im Laufe des Novemberswird die FRITZ!Box 7530 AX zum Preis von 169 Euro (UVP) im Handel verfügbarsein.Zur vollständigen Presseinformation: https://avm.de/pi-fritzbox-7530-AXZu den Pressefotos: https://avm.de/presse/pressefotos/Pressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242mailto:presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/14784/4745704OTS: AVM GmbH