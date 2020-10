HONGKONG (dpa-AFX) - Die Hongkonger Polizei hat nach Medienberichten einen Aktivisten festgenommen, der im US-Konsulat der chinesischen Sonderverwaltungsregion Asyl beantragen wollte. Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" und andere Hongkonger Medien berichteten, wurde der Student Tony Chung am Dienstag in einem Café in unmittelbarer Nähe des Konsulats von Beamten des neuen Hongkonger Sicherheitsbüros festgenommen. Nach Angaben der "South China Morning Post" gelang es dagegen am Dienstag vier weiteren Aktivisten, die ebenfalls Asyl beantragen wollten, das US-Konsulat zu betreten.

Chung, der sich zuvor öffentlich für die Unabhängigkeit Hongkongs von China ausgesprochen hatte, war bereits vor Wochen vorübergehend festgenommen und gegen Kaution wieder entlassen worden. Nach Polizeiangaben wurden neben Chung am Dienstag noch zwei weitere Aktivisten festgenommen.