SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity - Wegfall der in Zusammenhang mit der Fusion beschlossenen Wandelanleihe von 257 Mio. EUR zum Vorteil ihrer Aktionäre

^

DGAP-Ad-hoc: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Fusionen & Übernahmen

SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity - Wegfall der in Zusammenhang mit der Fusion beschlossenen Wandelanleihe von 257 Mio. EUR zum Vorteil ihrer Aktionäre