Eigentlich wollte sich der BGH noch in dieser Woche mit denSchadenersatzansprüchen von Haltern manipulierter Mercedes-Benz-Fahrzeugeauseinandersetzen. Der Kläger zog die Revision jedoch überraschend zurück. Eineaußergerichtliche Einigung wurde von Daimler dementiert. Der BGH hat jedochumgehend reagiert und ein ähnliches Verfahren am 14. Dezember 2020 angesetzt. Esist also sehr wahrscheinlich, dass noch in diesem Jahr ein Urteil in der Sacheverkündet wird.Eine höchstrichterliche Entscheidung im Daimler-Dieselskandal wird mit Spannungerwartet. Sollten sich die BGH-Richter in der Sache verbraucherfreundlichpositionieren, hätten zahlreiche deutsche Mercedes-Benz-Besitzer die Gewissheit,dass sie ihre manipulierten Fahrzeuge an den Hersteller zurückgeben können unddafür eine hohe Entschädigung erhalten.In diese Richtung hatte der BGH bereits im Mai 2020 im Rahmen desVW-Dieselskandals geurteilt. Wir von Goldenstein & Partner gehen davon aus, dassdie Richter auch in diesem Fall zugunsten des Klägers entscheiden werden.Daimler droht im Anschluss eine Klagewelle, denn allein in Deutschland wurdenHunderttausende manipulierte Mercedes-Benz-Fahrzeuge zugelassen.In dem BGH-Verfahren am 14. Dezember 2020 geht es um eine Mercedes E-Klasse, dieim Februar 2016 auf dem Gebrauchtwagenmarkt gekauft wurde. Der Kläger möchte denPKW an den Hersteller zurückgeben und fordert im Gegenzug Schadensersatz. DasFahrzeug wird nämlich mit einem Diesel-Motor der Baureihe OM 642 angetrieben.Dieser Motor arbeitet mit einem sogenannten Thermofenster. Das bedeutet, dassder PKW nur bei bestimmten Temperaturen die vorgeschriebenenSchadstoff-Grenzwerte einhält.2. Der EuGH urteilt über die Zulässigkeit von AbschalteinrichtungenÜber die generelle Zulässigkeit von Abschalteinrichtungen sollen die Richter am