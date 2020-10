Caterpillar leidet weiter unter Corona - Erneuter Gewinneinbruch

DEERFIELD (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat dem US-Baumaschinenhersteller Caterpillar auch im dritten Quartal herbe Geschäftseinbußen eingebrockt. Der Umsatz sackte um fast ein Viertel auf 9,9 Milliarden Dollar (rund 8,4 Milliarden Euro) ab, da die Nachfrage in Anbetracht der Pandemie deutlich sank und Händler ihre Lagerbestände reduzierten, wie das Unternehmen am Dienstag in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois) mitteilte. Die Erlöse seien in allen Regionen rückläufig gewesen.

Unter dem Strich verdiente Caterpillar mit 668 Millionen Dollar weniger als halb so viel wie vor einem Jahr. Hier belasteten auch Pensionsverpflichtungen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie stand ein Wert von 1,34 US-Dollar zu Buche (VJ 2,66).