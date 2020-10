Carlyle und Hunter Dickinson Group erweitern Landpaket bei Kupfer-Molybdän-Wolfram-Gold-Projekt Mack

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN US-PERSONEN BESTIMMT

CSE:CCC

FWB:1OZ

OTC:DLRYF

Carlyle Commodities Corp. (CSE: CCC, FWB: 1OZ, OTC: DLRYF) („Carlyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und dessen Partner United Mineral Services Ltd. („UMS“), ein mit Hunter Dickinson Inc. („HDI“) verbundenes Privatunternehmen, das sich zu 100 Prozent im Besitz von Robert Dickinson, Chairman von HDI, befindet, das Landpaket bei seinem Kupfer-Molybdän-Wolfram-Gold-Paket Mack (das „Projekt Mack“) im geschichteten Stockwork-Erzgang-/Bruchsystem, das sich in der Nähe von Dease Lake in der kanadischen Provinz British Columbia befindet, durch den Erwerb zusätzlicher Mineralschürfrechte, die direkt an das Konzessionsgebiet angrenzen, erweitert haben.

Das zusätzliche Land hat die Größe des Konzessionsgebiets um etwa 50 Prozent erweitert, wobei die zusätzlichen 1.692 Hektar durch den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung an den Mineralschürfrechten von Mack Gold erweitert wurden, sodass das Projekt Mack nun eine Größe von insgesamt 5.434 Hektar aufweist (siehe Abbildung 1 unten). Als Vergütung für die Mineralschürfrechte von Mack Gold emittierte Carlyle an den Verkäufer 100.000 Stammaktien des Unternehmens unter Annahme eines Preises von 0,19 Dollar pro Aktie. Diese neuen Schürfrechte werden hinzugefügt und sind Teil des Joint Ventures (50:50) beim Projekt Mack zwischen Carlyle und UMS (oder dessen Rechtsnachfolger), das gegründet wurde, um das Projekt Mack weiterzuentwickeln. In Zusammenhang mit dem Erwerb der Mineralschürfrechte von Mack Gold wurden keine Vermittlungsgebühren bezahlt.

Dieser strategische Erwerb wurde getätigt, um das Potenzial des westlich/nordwestlich verlaufenden Streichens des umfassenden geschichteten Stockwork-Erzgang-/Bruchsystems abzudecken, das durch das kürzlich begonnene Bohrprogramm bei Mack unterstützt wurde. Der Schwerpunkt früherer Explorationen beim Projekt Mack lag auf dessen Goldpotenzial, wo geschichtete Quarz- und Stockwork-Erzgänge sowie Porphyrmineralisierungen in metavulkanischem Gestein mit günstigen Ergebnissen erprobt wurden.

Morgan Good, Chief Executive Officer von Carlyle, sagte: „Carlyle freut sich, dieses wichtige, direkt nordwestlich liegende zusätzliche Land mit einer Größe von 1.692 Hektar hinzugefügt zu haben, wodurch unser Landpaket beim Projekt Mack erheblich auf 5.434 Hektar vergrößert wurde. Während wir auf die Ergebnisse unseres ersten Bohrprogramms beim Projekt Mack von vor einigen Wochen warten, hielten es unsere technischen Experten für strategisch wichtig sicherzustellen, dass unsere Schürfrechte die von uns vermutete Richtung und das Streichenpotenzial dieses bedeckten Stockwork-Erzgang-/Bruchsystems beinhalten.“

Abb. 1: Karte der Erweiterung des Projekts Mack von Carlyle Commodities

Das Projekt Mack

Das Projekt Mack befindet sich auf einem mit Deckschicht überlagerten bedeckten alpinen Plateau, 23 Kilometer westlich des Dorfes Dease Lake, das am Stewart Cassiar Highway etwa 88 Kilometer nördlich der von Newcrest Mining Ltd. betriebenen Gold-Kupfer-Mine Red Chris und 75 Kilometer nördlich der Gold-Kupfer-Entdeckung Saddle North im Konzessionsgebiet Tatogga von GT Gold liegt. Basierend auf historischen Aufzeichnungen, die von UMS zusammengestellt wurden, bildet das Lagerstättenziel im Projekt Mack, ein geschichteter Kupfer-Molybdän-Gold-Erzgang und -Erzstock, eine in nordwestliche Richtung streichende Zone mit einer Länge von über 1.000 Metern und einer Breite von etwa 600 Metern. Das Ziel wurde mittels einer Reihe übertägiger Erkundungen abgegrenzt, einschließlich geochemischer Bodenuntersuchungen und magnetischer Flugmessungen sowie historischer IP-Untersuchungen (induzierte Polarisation) der Aufladbarkeit. Die Ergebnisse der geochemischen Bodenuntersuchungen zeigen übereinstimmende und solide Kupfer-, Molybdän-, Wismut- und Wolframgehalte über dem gesamten Trend des Lagerstättenziels. Während das Lagerstättenziel Mack von einer Deckschicht überlagert ist, befinden sich am Rand eines Kars (Bergkessels), das senkrecht zum und am nördlichen Ende des Lagerstättenziels verläuft, stark zerklüftete und alterierte Granodioritausbisse und Schutthalden, die eine Molybdänit- und Chalkopyritmineralisierung beherbergen. Historische Analyseergebnisse von Gesteinsproben, die entlang eines 30 Meter langen Schürfgrabens in der Nähe des Zentrums des Zielgebiets entnommen wurden, 500 Meter östlich des Karrandes, lieferten Goldgehalte von bis zu 1,6 g/t, wobei neun der 17 Proben durchschnittlich 0,83 g/t enthielten (Assessment Report 6354, 1976, und Assessment Report 7657, 1979). Die Proben aus den drei Kernbohrlöchern, die im Rahmen des aktuellen und ersten Bohrprogramms bei Mack absolviert wurden, sind zur Analyse bei ACTLabs in Kamloops, wo sie sorgfältig zusammengestellt und analysiert werden. Mit den Ergebnissen können die weiteren Explorationsprogramme für das Projekt Mack angemessen geplant werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Harrison Cookenboo, Ph.D., P.Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, der die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft hat und für diese verantwortlich ist.

Über HDI

HDI ist ein diversifizierter, globaler Bergbaukonzern mit einer über 30-jährigen Erfolgsgeschichte bei Mineralerschließungen. HDI verfügt über Mineralprojekte mit beträchtlichem Potenzial und kann eine umfassende Erfahrung in den Bereichen Technik und Management vorweisen, um diese Projekte erfolgreich weiterzuentwickeln. Zu den früheren und aktuellen bemerkenswerten Entdeckungen und Erschließungen von Porphyrlagerstätten von HDI zählen Pebble, Mount Milligan, Kemess South, Kemess North, Gibraltar, Prosperity, Xietongmen, Newton, Florence, Casino, Sisson, Maggie, DUKE, PINE und IKE.

Über Carlyle

Carlyle ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Konzessionsgebieten mit Mineralressourcen gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Cecilia im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Carlyle ist eine strategische Partnerschaft mit HDI eingegangen und hat mit dem HDI angegliederten Unternehmen UMS ein 50:50-Jointventure für das Projekt Mack in BC gegründet. Außerdem hat es eine Option auf den Erwerb einer 50-%-Beteiligung am Projekt Jake in BC. Das Unternehmen hat auch eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am aussichtsreichen Konzessionsgebiet Sunset, das sich in der Vancouver Mining Division (Bergbauregion) in der Nähe von Pemberton (BC). befindet. Carlyle hat seinen Sitz in Vancouver (BC), und ist an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol „CCC“ notiert.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON

CARLYLE COMMODITIES CORP.

„Morgan Good“

Morgan Good

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Morgan Good, CEO und Direktor

T: 604-715-4751

E-Mail: morgan@carlylecommodities.com

W: www.carlylecommodities.com

4302 - 1151 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia V6E 0B3

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Gesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Aussagen hinsichtlich Überzeugungen, Plänen, Erwartungen und Ausrichtungen in Bezug auf die Zukunft, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf die Verarbeitung der Proben aus dem Bohrprogramm im Projekt Mack und ihre erwarteten Analyseergebnisse sowie das Streichpotenzial des geschichteten und Erzstock-/Erzgang-/Bruchsystems im Projekt Mack. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und andere Faktoren widerspiegeln, die das Management für vernünftig und relevant hält, kann das Unternehmen keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als korrekt erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie „glaubt“, „erwartet“, „antizipiert“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „plant“, „könnte“, „sollte“, „würde“, „wird“, „potenziell“, „geplant“ oder Variationen solcher Wörter und Begriffe bzw. ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten können, könnten, würden, dürften oder werden oder getroffen oder erreicht werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich und ohne Einschränkung, dass die Ergebnisse des Kernbohrprogramms im Projekt Mack zufriedenstellend sein werden, um weitere Explorationen zu rechtfertigen; und dass die vorherigen vom Unternehmen im Projekt Mack durchgeführten Arbeiten die Richtung und das Streichpotenzial des geschichteten und Erzstock-/Erzgang-/Bruchsystems im Projekt Mack korrekt aufgezeigt haben; dass die Marktgrundlagen die Machbarkeit von Gold-, Kupfer- und anderen Edelmineralexplorationen unterstützen werden; dass die für die geplanten zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens erforderlichen Finanzmittel verfügbar sein werden; und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, qualifiziertes Personal zu behalten und anzuziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Darüber hinaus birgt das neuartige Coronavirus, COVID-19, ebenfalls neue Risiken, die derzeit unbeschreiblich und unabsehbar sind. Andere Faktoren können sich ebenfalls nachteilig auf die zukünftigen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens auswirken, einschließlich der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage; zukünftiger Preise für Gold oder andere Edelmetalle; Änderungen auf den Finanzmärkten und der Nachfrage nach Gold oder anderen Edelmetallen; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die sich auf die Mineralexplorationsbranche auswirken; und Risiken im Zusammenhang mit den Investitionen und dem Betrieb des Unternehmens im Mineralexplorationssektor in Kanada und im Ausland; sowie die Risiken und Ungewissheiten, die im jährlichen und vierteljährlichen Lagebericht des Unternehmens (MD&A) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens - verfügbar unter dem Unternehmensprofil unter www.sedar.com - ausführlicher beschrieben sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse darstellen, und wird dementsprechend davor gewarnt, sich aufgrund der inhärenten Ungewissheit solcher Aussagen in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Informationen dürfen nicht als verlässlich angesehen werden, da der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens im Sinne von NI 43-101 die historischen Informationen weder aufbereitet noch verifiziert hat.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.