Millennial Lithium Corporation kündigt Inbetriebnahme der Lithiumcarbonat-Pilotanlage auf ihrem Pastos Grandes Projekt in Argentinien an

Millennial Lithium Corp. (ML: TSX.V) (A3N2:GR: Frankfurt) (MLNLF: OTCQB) ("Millennial" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lith ... ) freut sich bekannt zu geben, dass die Inbetriebnahme seiner Lithiumcarbonat-Pilotanlage im Vorzeigeprojekt Pastos Grandes des Unternehmens im Gange ist. Die Pilotanlage, die sich neben dem Pastos Grandes Salar befindet, ist ein vollständiges Fließbilddesign für die Produktion von bis zu 3 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Monat (tpm). Die Pilotteiche, die mit Sole gefüllt sind, die aus dem zentralen Teil des Millennial-Projekts gepumpt wird und seit Ende 2018 in Betrieb sind, haben die erforderliche Konzentration, um die Pilotanlage mit lithiumreichem Solekonzentrat zu versorgen.

Farhad Abasov, Präsident und CEO, kommentierte: "Millennial freut sich, die Inbetriebnahme seiner Pilotanlage bekannt zu geben, die für die Produktion von bis zu 3 tpm Lithiumcarbonat in Batteriequalität ausgelegt ist. Trotz COVID-19-Beschränkungen und geringfügigen Verzögerungen hat das Millennial-Team die Lithium-Konzentrationsbecken und die Pilotanlage zur Produktionsreife gebracht. In den Verdunstungsteichen wurden Lithium und Anlagenmaterial konzentriert. Die erste Stufe der Anlage, die Lösungsmittelextraktionseinheit (SX) zur Entfernung von Bor (B), wurde installiert und getestet. Die erste Produktion von Lithiumkarbonat in Batteriequalität ist für das 4. Quartal 2020 geplant, was einen weiteren bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen darstellt. Millennial bleibt gut finanziert und setzt seine Finanzierungsbemühungen fort, um die Entwicklung des Pastos Grandes-Projekts voranzutreiben. Trotz COVID-19-Einschränkungen und Verlangsamungen hat das Unternehmen seine Arbeit mit einer Reihe von Abnehmern und strategischen Investoren weiter vorangetrieben. Wir sind mit all unseren Unternehmensprogrammen auf gutem Wege.”

Die Pilotanlage wird mit konzentrierter lithiumreicher Sole aus den kleineren Zubringerteichen gespeist, die einen Gehalt von 2,7% Li erreicht hatte und bis zur Inbetriebnahme des vollständigen Fließschemas voraussichtlich das Ziel von 3% Li mit natürlich reduzierten Verunreinigungen erreichen wird. Der Beginn der Verdunstungshochsaison im Frühling in der Puna von Salta, die durch den Beginn der Trockenzeit noch verstärkt wurde, hat zu einem deutlichen Anstieg der Li-Konzentration und der natürlichen Ausfällung und Reduzierung der Verunreinigungen im System der vollen Teiche geführt. Die Solechemie, insbesondere die K, B-, Ca-, Mg- und SO4-Konzentrationen, stimmen mit den Prozess- und Anlagen-auslegungsparametern überein.