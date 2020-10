DGAP-Media / 27.10.2020 / 13:00



Schuldendynamik von Schwellenländern steigt, Risiko-Management gefragt

Emerging Markets Unternehmensanleihen: strukturell wichtige Branchen haben profitiert

Nachhaltiger Umbruch: Umweltkriterien sind bereits jetzt ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei Unternehmensanleihen

Fonds ERSTE BOND EM CORPORATE mit starker Performance seit Jahresbeginn; erfolgreiche "Referenzliste" über die letzten 10 Jahre

Die Corona-Krise hat Schwellenländer und entwickelte Länder gleichsam hart getroffen. Die Konsequenzen waren für Unternehmen in allen Märkten ähnlich: schwächelnde Lieferketten, ausbleibende Konsumenten und ein massiver Anstieg der Verschuldungsquoten.

Verschuldung bleibt ein ernstzunehmendes Risiko

Während nationale Regierungen und Institutionen in Europa oder den USA einen kompakten wirtschaftlichen Maßnahmenkatalog erlassen haben und aus vergangenen Reformen zehren konnten, um die Krise abzumildern, war das in vielen Schwellenländern nicht annähernd der Fall. "Eine große Anzahl an Staats- und Regierungschefs in den Emerging Markets haben die Zeiten der leichten Finanzierung an den Märkten nicht genutzt. Zudem spielen Korruption und Misswirtschaft ebenfalls eine negative Rolle. Viele Länder wie z.B. Angola, Ecuador, El Salvador oder Costa Rica stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand, sie haben notwendige wirtschaftliche Reformen in den letzten Jahren nicht oder nur halbherzig angepackt", betont Péter Varga, Senior Professional Fondsmanager bei der Erste Asset Management (Erste AM).

Noch dazu leiden viele Schwellenländer unter der Preisentwicklung bei Rohstoffen - speziell durch den Preisverfall bei Rohöl. Auch fehlen Regierungen in den Emerging Markets schlicht und ergreifend oft die passenden Instrumente, und die nationalen Notenbanken stehen unter gewaltigem Druck. In Chile und Peru hat man zu unorthodoxen Mitteln gegriffen und den Menschen Zugriff auf ihr kommendes Pensionsvermögen gegeben - mit weitreichenden Folgen für die Zukunft. Einstige Musterschüler wie Mexiko oder Kolumbien laufen Gefahr die Kontrolle über ihr Haushaltsdefizit und damit in den nächsten ein bis zwei Jahren auch ihr Investment Grade Rating zu verlieren.