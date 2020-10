In der abgelaufenen charttechnischen Besprechung zum Kursverlauf der Deutschen Börse vom 21. Oktober 2020: „Deutsche Börse startet große Korrektur!“ wurde auf eine unmittelbare Aktivierung einer Trendwende in Form einer SKS-Formation aus den Monaten Mai bis Mitte Oktober hingewiesen. Dieses Signal wurde wie erwartet umgesetzt, aktuell notiert die Deutsche Börse um 133,85 Euro herum. Bestehende Short-Positionen sollten jetzt aber merklich enger abgesichert oder aber ein Teil der Gewinne realisiert werden.

Zieleinlauf naht

Investoren, die nach der letzten technischen Besprechung in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB8K09 investiert haben, können sich aktuell an einer Rendite von 32 Prozent erfreuen. Weitere Ziele für die Deutsche Börse-Aktien sind zwischen 126,35 und 129,10 Euro angesiedelt. Allerdings kann es an dieser Stelle auch nicht schaden, einen Teil der Gewinne zu realisieren, mindestens aber den Stopp auf nicht weniger als 140,00 Euro anzupassen. Für eine signifikante Aufhellung des Kursbildes müsste jedenfalls mindestens ein Sprung über 150,00 Euro gelingen. Erst in diesem Szenario könnte das Papier der Deutschen Börse auf das Niveau der rechten Schulter um 160,00 Euro wieder zulegen.