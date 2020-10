Berlin (ots) - Bewerber werden seit 2014 immer ungeduldiger. Aktuell erwarten

drei Viertel von ihnen nach dem Versand der schriftlichen Bewerbung eine

verbindliche Antwort innerhalb von Tagen oder nach maximal zwei Wochen.

Bewerbungsverfahren brauchen mehr Tempo, Authentizität und Serviceorientierung.

Das sind Ergebnisse des zweiten Teils der "Candidate Experience 2020"-Umfrage

von softgarden. Der Recruiting-Software-Anbieter hat dafür 6.720 Bewerberinnen

und Bewerber befragt.



Während im ersten Teil der breit angelegten Studie Arbeitgebermedien im Fokus

standen, geht es im zweiten Teil um Bewerbungsprozesse aus Sicht von

Jobinteressierten und Kandidaten.





Online-Bewerbung: K.o. durch Registrierung, unbeliebte AnschreibenBei 64,4 % der Jobinteressierten befördern sich Arbeitgeber durch komplizierteOnline-Bewerbungsverfahren ins "Aus". Auf die größte Ablehnung stößt mit 35,7 %dabei die komplexe Formularbewerbung mit vorheriger Registrierungspflicht. Fürimmerhin 43,8 % der Bewerber würde zudem ein Verzicht auf das Anschreiben dieWahrscheinlichkeit einer Bewerbung erhöhen. "Ein Anschreiben ist meistens einpräpariertes "BlaBla", das nicht die Person widerspiegelt", schreibt einTeilnehmer.Geschwindigkeit in Bewerbungsverfahren: steigende Ungeduld seit 2014Seit 2014 befragt softgarden regelmäßig Bewerber zu deren Erwartungshaltung andie Geschwindigkeit im Bewerbungsprozess. Hier zeigt sich: Bewerber machen alsdigitale (und mobile) Konsumenten Erfahrungen mit Online-Prozessen, die ihreErwartungshaltung als Bewerber bestimmen. Dadurch werden sie zunehmendungeduldig. Während 2014 22,0 % der Befragten maximal zehn Minuten für dieEingabe von Daten in ein Online-Bewerbungsformular für angemessen hielten, warenes 2019 schon 45,1 %. Aktuell sind es 59 %. Ähnliches lässt sich bei derErwartung an die Zeit beobachten, die zwischen der Bewerbung und der Einladungzum Jobinterview vergehen sollte. Aktuell erwarten 15,9 % der Bewerber diesenach weniger als einer Woche, weitere 59,1 % nach ein bis zwei Wochen.Verhalten in Bewerbungsgesprächen: zwischen Desinteresse und HerablassungIn ihren Kommentaren schildern verschiedene Umfrage-Teilnehmer kontraproduktiveVerhaltensweisen von Unternehmensvertretern in den Jobinterviews. "DerArbeitgeber spielte während des Vorstellungsgesprächs die ganze Zeit am Handy -das Gespräch habe ich mit ziemlich deutlichen Worten abgebrochen", schreibt einBewerber - und ein anderer berichtet von "Firmenvertretern, die den Eindruck