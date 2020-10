Gaia Metals startet im Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek im US-Bundesstaat Idaho mit der ersten Bohrung

Nach dem Erhalt der Bohrgenehmigungen und dem Entrichten der Bond-Zahlung wurde nun die erste Bohrplattform und die Zufahrt zum Standort, welche die Hauptstraße mit dem Bohrareal verbindet, fertiggestellt. Die Firma Major Drilling America Inc. aus Salt Lake City (Utah) wurde mit der Umsetzung des Diamantbohrprogramms im Konzessionsgebiet beauftragt. Das erste Bohrprogramm wird aus 5 - 6 Löchern und einem Bohrvolumen von ingesamt 1.000 m HQ-Kernmaterial bestehen und konzentriert sich auf das Prospektionsareal Gold Dyke.

Das Prospektionsareal Gold Dyke ist die am weitesten erschlossene Zielzone im Konzessionsgebiet und war in der Vergangenheit bereits Gegenstand einer Reihe erster Testbohrungen in geringer Tiefe, die hervorragende Ergebnisse lieferten. Dazu zählen auch zwei mineralisierte Durchschneidungen nach dem Rotary-Bohrverfahren – 1,5 g/t Au und 12,1 g/t Ag auf 44,2 m (RDH-8) sowie 1,7 g/t Au und 17,1 g/t Ag auf 21,3 m (RDH-10) –, die in den 1980er Jahren von der St. Joe American Corp. absolviert wurden. Es fanden hier jedoch keine weiteren Folgeuntersuchungen statt. Die Mineralisierung im Bohrloch beginnt ab der Oberfläche und reicht mindestens 50 m in die Tiefe; sie muss noch anhand zusätzlicher Folgebohrungen genauer untersucht werden. Im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms wird das historische Bohrloch RDH-8, das mit der Rotary-Bohrtechnik niedergebracht wurde, „verdoppelt“; weitere Zielzonen im Gebiet, die im Zuge der letzten Oberflächenexploration erschlossen wurden, sollen ebenfalls genauer erkundet werden.