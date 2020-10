DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Studienergebnisse

First Graphene Limited: Lieferung von PureGRAPH(R)-Produkten an SpaceBlue



27.10.2020 / 13:06

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





First Graphene Ltd ("ASX: FGR" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass SpaceBlue das Unternehmen als Partner für die Lieferung von Graphenmaterial zur Herstellung ihrer SpaceMat(R)-Produkte ausgewählt hat. Die SpaceMat(R)-Produkte werden aus recycelten Autoreifen hergestellt, und die Zugabe von Graphen zeigte eine Verbesserung der Leistungsstärke des recycelten Kautschuks.