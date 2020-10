FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem massiven Kursverfall von fast 22 Prozent zu Wochenbeginn haben sich die SAP-Aktien am Dienstag ein wenig erholt. Mit plus 3,32 Prozent kosteten die Anteilsscheine am frühen Nachmittag 100,74 Euro. Positive Impulse lieferte die Nachricht, dass SAP-Mitgründer und Aufsichtsratsvorsitzender Hasso Plattner sowie Vorstandschef Christian Klein und Finanzvorstand Luka Mucic den Kursrückschlag für weitere Aktienkäufe genutzt hatten.

Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung des Konzerns vom Dienstag hervorgeht, deckte sich Plattner mit SAP-Aktien im Wert von fast einer Viertel Milliarde Euro ein. Plattner ist der größte Einzelaktionär des wertvollsten deutschen börsennotierten Unternehmens und hielt zuletzt laut Bloomberg knapp 5,9 Prozent der Anteile, was einem aktuellen Wert von rund sieben Milliarden Euro entspricht.