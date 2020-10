INDEPENDENT RESEARCH belässt Covestro auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Covestro nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe von einer gestiegenen Effizienz profitiert und die anstehende Übernahme des Geschäftsfeldes Beschichtungsharze von DSM sei strategisch sinnvoll, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollten die Synergien in genannter Höhe realisiert werden, sei diese Transaktion auch finanziell stimmig./bek /gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 10:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2020 / 11:20 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Covestro Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de