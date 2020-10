---------------------------------------------------------------------------

Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass Anfang November 2020 auf dem Goldprojekt Ashburton in Western Australia eine 4.500 m umfassende RC- und 2.500 m umfassende Kernbohrkampagne beginnen wird (Abbildung 1). Das Hauptziel des Programms besteht darin, die bekannte Vererzung in der Umgebung der Tagebaugruben Peake und Waugh zu erweitern und zu präzisieren, wobei sowohl neue Erweiterungen der oxidischen Goldvererzung als auch die in der Tiefe unterhalb der abgebauten Gruben verbleibenden primären sulfidischen Goldressourcen anvisiert werden. Darüber hinaus wird zum ersten Mal ein neues Ziel für die untertägige induzierte Polarisation ("IP") im Prospektionsgebiet Petra abgebohrt.



Die wichtigsten Punkte



- Das 7.000 m umfassende Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Ashburton beginnt Anfang November und konzentriert sich auf die Prospektionsgebiete Peake, Peake West, Waugh, Connies Find und Petra.



- Dies ist das erste Bohrprogramm, das seit 2013 auf dem Goldprojekt Ashburton durchgeführt wird.



- Das Bohrprogramm zielt darauf ab, die bekannte Vererzung in der Umgebung der Lagerstätten Peake und Waugh zu erweitern und zu präzisieren, wobei neue Erweiterungen der oxidischen Goldvererzung und tiefere primäre sulfidische Goldressourcen anvisiert werden.



- Kalamazoos Projektstrategie für das Goldprojekt Ashburton besteht darin, neue Entdeckungen zu machen, die 1,65 Mio. Unzen umfassende oxidische und sulfidische Goldressource erheblich zu erhöhen und die Projektentwicklungspläne voranzutreiben.



Kalamazoos Director und Projektmanager auf Ashburton, Paul Adams, sagte heute: "Wir freuen uns sehr, den bevorstehenden Beginn unserer ersten Bohrkampagne auf unserem kürzlich erworbenen Goldprojekt Ashburton bekannt zu geben. Dies ist der Höhepunkt einer Menge harter Arbeit, die von unserem in WA ansässigen Explorationsteam im Hintergrund durchgeführt wurde, um unser erstes RC- und Kernbohrprogramm nur wenige Wochen nach Abschluss dieser großen Projektakquisition von Northern Star durchzuführen."