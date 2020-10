DGAP-News: Kalamazoo Resources Limited / Schlagwort(e): Research Update/Zwischenbericht

Kalamazoo Resources Limited: Explorationsupdate Western Australia - erstes Bohrprogramm beginnt auf Goldprojekt



27.10.2020

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass Anfang November 2020 auf dem Goldprojekt Ashburton in Western Australia eine 4.500 m umfassende RC- und 2.500 m umfassende Kernbohrkampagne beginnen wird (Abbildung 1). Das Hauptziel des Programms besteht darin, die bekannte Vererzung in der Umgebung der Tagebaugruben Peake und Waugh zu erweitern und zu präzisieren, wobei sowohl neue Erweiterungen der oxidischen Goldvererzung als auch die in der Tiefe unterhalb der abgebauten Gruben verbleibenden primären sulfidischen Goldressourcen anvisiert werden. Darüber hinaus wird zum ersten Mal ein neues Ziel für die untertägige induzierte Polarisation ("IP") im Prospektionsgebiet Petra abgebohrt.





Die wichtigsten Punkte