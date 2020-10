Circle B, ITRenew und maincubes schließen sich zusammen, um wirklich nachhaltige Open-Source-Infrastrukturlösungen bereitzustellen

maincubes, ein Betreiber von hochverfügbaren und sicheren Rechenzentren in Deutschland und den Niederlanden, Circle B, ein Unternehmen, das Mehrwert durch Dienstleistungen und Lösungen auf der Basis von Community-getriebener Hard- und Software bietet, und ITRenew, der weltweit führende Anbieter im Bereich Circular Cloud und nachhaltiger Rechenzentrumsinfrastrukturen, kündigen eine strategische Partnerschaft an, um die Nachhaltigkeit von Rechenzentren stärker in den Vordergrund zu rücken und einen effizienten, hochflexiblen und umweltfreundlichen IT-Betrieb und eine entsprechende Infrastruktur zu ermöglichen.

Gemeinsam werden die Unternehmen IT-Umgebungen bereitstellen, die die gleichen Prinzipien des Open Compute Project (OCP) und die fortschrittlichen Technologien nutzen, die von den weltweit führenden Hyperscalern verwendet werden. Durch die Bündelung der Kompetenzen werden diese Branchenführer eine hochleistungsfähige Infrastruktur und moderne, umweltverträgliche IT-Umgebungen ermöglichen, einschließlich kompletter Colocation-Lösungen, die es den Kunden erleichtern, effizient zu skalieren und ihre Nachhaltigkeitsziele ohne Kompromisse zu erreichen. Mit dieser Kooperation schaffen die Unternehmen einen klaren Weg für alle Unternehmen (unabhängig von ihrer Größe), um ähnliche Vorteile wie die Hyperscaler zu erzielen.

„Da die Besorgnis über die Auswirkungen von Rechenzentren auf den globalen Klimawandel immer größer wird, wird es immer deutlicher, dass die Zukunft der IT auf Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusste Digitalisierung als Grundpfeiler ausgerichtet sein wird. Die Wahrheit ist, dass es einen besseren Weg gibt, die globalen Datenanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die negativen Auswirkungen, die wir derzeit sehen, zu minimieren. Mit dem Start dieser Kooperation bauen wir nun diese nachhaltige Zukunft auf“, sagt Oliver Menzel, CEO von maincubes. „Im Ergebnis wird der Markt von einer größeren Verfügbarkeit und einem besseren Zugang zu offenen Lösungen sowie einer beschleunigten Markteinführung mit integrierten, sofort einsetzbaren und optimierten Lösungen profitieren, und das alles mit einer Nachhaltigkeit, wie sie sowohl unsere Kunden als auch der Planet verdient.“