HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Merck & Co nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 88 US-Dollar belassen. Der Umsatz liege um 3 Prozent über der Konsensschätzung und der Gewinn je Aktie um 21 Prozent über der Markterwartung, schrieb Analystin Luisa Hector in einer ersten Reaktion am Dienstag. Zu Letzterem habe eine Neubewertung von Aktieninvestitionen beigetragen. Die optimistischeren Aussagen zu Umsatz und Gewinn 2020 spiegelten ein starkes operatives Geschäft des Pharmakonzerns wider./bek/la

