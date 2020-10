DGAP-Ad-hoc: WASGAU Produktions & Handels AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

WASGAU Produktions & Handels AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2020 und dessen 2. Halbjahr



27.10.2020 / 13:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Vorstand hat heute die wirtschaftliche Situation im WASGAU Konzern, auch vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie, nach Vorliegen einer monatlich erstellten betriebswirtschaftlichen Auswertung zum 30. September 2020 analysiert und die am 05. Dezember 2019 per Ad hoc -Mitteilung veröffentlichte und am 24. Juni 2020 aktualisierte Prognose für das II. Halbjahr 2020 sowie für das laufende Geschäftsjahr 2020 insgesamt überprüft und kommt im Ergebnis zu einer Neueinschätzung der Prognose für das Geschäftsjahr 2020 und für dessen 2. Halbjahr.