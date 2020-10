Vancouver (British Columbia), 27. Oktober 2020 - Brigadier Gold Limited (TSX-V: BRG, FWB: B7LM, USA: BGADF) („Brigadier“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die ersten drei Diamantbohrlöcher eines 40 Bohrlöcher auf 5.000 Metern umfassenden Programms in seinem Konzessionsgebiet Picachos („Picachos“) den Erzgang San Agustín 125 Meter unterhalb des historischen Stollens Nuevo Carrito durchschnitten haben. Der Kern der Bohrlöcher BRG-001 und -002 ist bei SGS Labs in Durango eingetroffen und der Kern von BRG-003 wird in dieser Woche von SGS abgeholt. Die Analyseergebnisse werden nach dem Abschluss der Analysearbeiten veröffentlicht werden.

Das 3.954 Hektar große Gold-Silber-Konzessionsgebiet Picachos befindet sich im Zentrum der historischen nationalen Mineralreserve Viva Zapata im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa und weist 46 Erzgänge auf, einschließlich San Agustín. Die Mine San Agustín war Gegenstand von Untertage-Schlitzprobennahmen durch einen früheren Betreiber, die einen Durchschnittsgehalt von 81,22 Gramm Gold und 73,36 Gramm Silber pro Tonne auf 1,2 Metern ergaben (Pressemitteilung von Thunderbird Projects vom 18. Juni 1997). An der Basis eines Förderschachtes wurden Werte von 185 Gramm Gold pro Tonne durchschnitten (Probe HBM-73175).

Ranjeet Sundher, President und CEO von Brigadier Gold, sagte: „Michelle Robinson und ihr Team vor Ort bei Picachos haben vielversprechende erste Ergebnisse geliefert, die darauf hinweisen, dass der Erzgang, der die historische hochgradige Goldmine San Agustín umfasst, möglicherweise von beträchtlicher Mächtigkeit und vertikaler Beständigkeit ist. Das allererste Diamantkernbohrprogramm beim Projekt spielt eine entscheidende Rolle dabei, das Unternehmen dabei zu unterstützen, die Geologie und die Struktur der vier von uns angepeilten Erzgangsysteme besser zu verstehen und gleichzeitig wichtige Details zu ermitteln, die den historischen Betreibern unbekannt waren.“

BRG-001 wurde im Stollen El Carrito gebohrt. El Carrito ist auf einer Höhe von ungefähr 673 Metern nach Osten (Azimut von 110 Grad) ausgerichtet und durchschneidet Argillit im Hangenden des Erzgangs San Agustín. Erhöhte Gold- und Silberwerte kommen im Stollen zwischen 49 und 51,5 Metern vor, wobei zuvor Ergebnisse von 2,59 Gramm Gold und 22 Gramm Silber pro Tonne auf 2,5 Metern verzeichnet wurden. Obwohl der Stollen durch den Erzgang verlief, ist dieser Bereich eingestürzt und nicht mehr zugänglich. BRG-001 wurde in Richtung Osten (Azimut von 112 Grad) auf 96,7 Metern gebohrt und fällt mit 55 Grad ab. Die Kerngewinnungsrate lag in einer Tiefe von 70 bis 75 Metern nur bei 70 Prozent. Quarz-Carbonat-Erzgänge wurden zwischen 75 und 82 Meter in der Tiefe des Bohrlochs durchschnitten.