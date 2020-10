BankM hat flatexDEGIRO bei der Börsennotierung im Prime Standard begleitet

- BankM als Listing Agent und Underwriter

- Börsengang im regulierten Markt durch Uplisting aus dem Scale

- Erster Kurs von EUR 43.00 entspricht einer Marktkapitalisierung von rund EUR 1,2 Mrd.

Frankfurt, 27. Oktober 2020 - Die flatex AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) ist seit gestern der erste im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelte pan-europäische Online Broker. Als langjähriger Capital Market Partner des bislang im Freiverkehrssegment Scale notierten Technologiekonzerns hat BankM die Börseneinführung am regulierten Markt erfolgreich begleitet. Neben der Verantwortung für Zulassung und Notierung der Aktien als Listing Agent, hat BankM als Underwriter für die Transaktion fungiert. Basierend auf dem ersten Kurs am 26. Oktober 2020 von EUR 43,00 beträgt die aktuelle Marktkapitalisierung der flatexDEGIRO rund EUR 1,2 Mrd. Noch im Dezember 2020 wird im Rahmen des Fast Entry der Deutschen Börse der Sprung in den SDAX erwartet.

"Wir arbeiten seit vielen Jahren eng mit flatexDEGIRO zusammen und haben die Entwicklung zum mit für 2020 erwarteten über 70 Millionen Trades größten europäischen Retail-Online-Broker als Capital Market Partner begleitet. Das Uplisting in den Prime Standard - das Börsensegment mit den europaweit höchsten Anforderungen an Transparenz und Zulassungsfolgepflichten - trägt dieser Entwicklung Rechnung und wir freuen uns sehr, dass wir die Gesellschaft bei diesem Schritt unterstützen durften. Die vollständige digitale Integration der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht es flatexDEGIRO enorme Skaleneffekte zu generieren und durch die wachsende Visibilität im Prime Standard können Investoren verstärkt daran partizipieren", kommentiert BankM-Vorstand Thomas Stewens die Transaktion.