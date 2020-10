Seite 2 ► Seite 1 von 3

Rund 280 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich in Podiumsdiskussionen undWorkshops mit praxisrelevanten Fragen zur Transformation, Führung,Geschlechtergleichstellung in Unternehmen und modernen Netzwerken ausgetauscht.Als Moderatorinnen führten Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation undNachhaltigkeit bei P&G und Tijen Onaran, CEO von Global Digital Women, durch dieVeranstaltung. Dabei skizzierte Verena Pausder, Vorständin des Vereins "DigitaleBildung für Alle e.V.", zu Beginn der Konferenz im einem Impulsvortrag konkreteAnsätze zum notwendigen Wandel in Deutschland und Europa und rief zu"Mutausbrüchen" auf. Wichtig sei es, "für etwas zu sein, nicht nur gegen etwas".Und diese Themen sollte man dann auch klar verbalisieren und vorantreiben.Gedanken des Fernsehmoderators und Schriftstellers Hubertus Meyer-Burckhardt zueiner positiven Einstellung gegenüber Wandel im Leben rundeten den ersten Tagdes Events ab. Zu viel Interaktion und persönlichen Chats lud das "Soul Food",ein gemeinsames Kochen mit Verena Lugert, ein.Am zweiten Veranstaltungstag standen interaktive Workshops im Fokus, bei denenin kleinen Runden und auf Basis von persönlichen Erfahrungen zukunftsweisendeAnsätze für gesellschaftliche Impulse sowie für die Unternehmensführung inZeiten des Umbruchs entwickelt wurden. In den Panel-Diskussionen, an denenP&G-Führungskräfte wie u.a. Astrid Teckentrup, Geschäftsführung Vertrieb DACHund Janis Bauer, Geschäftsführung Finanz DACH, teilnahmen, diskutierten die