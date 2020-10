Indigo begrüßt Veröffentlichung von neuer Methode, mit der europäische Landwirte Einkommen aus Kohlenstoff-Zertifikaten erzielen können (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Indigo Pilotprogramm

Basel (ots) - Indigo Agriculture (https://www.indigoag.de) , ein Unternehmen,

das die Landwirtschaft dabei unterstützt die Natur nachhaltig zu nutzen um die

Welt zu ernähren, begrüßt die Veröffentlichung der ersten Methode, die für die

europäische Landwirtschaft geeignet ist, mit der sich die Reduzierung von

Treibhausgasemissionen und die verbesserte Bindung von organischem Kohlenstoff

im Boden berechnen lässt. Dies wird durch optimierte landwirtschaftliche

Bewirtschaftungsmethoden möglich.





Die Methodik für ein verbessertes landwirtschaftliches Landmanagement , ist einneuer Verifizierungsstandard (Verified Carbon Standard) , veröffentlicht vonVerra (https://verra.org) , einer weltweit führenden Organisation, dierichtungsweisende Zertifizierungen für Nachhaltigkeitsprojekte anbietet. Dadurchwird es Landwirten in Deutschland und ganz Europa ermöglicht, ein Einkommendurch Kohlenstoff-Zertifikate zu erzielen.Zu den optimierten Bewirtschaftungspraktiken gehören die Reduzierung derBodenbearbeitung und des Einsatzes synthetischer Betriebsmittel, das Wasser- undRückstandsmanagement, die Anpflanzung von Deckfrüchten, die Viehhaltung undBeweidung sowie die Fruchtfolge. Diese Praktiken können die Bodengesundheit undWiderstandsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe angesichts desKlimawandels verbessern, sowie Emissionen reduzieren und die Bindung vonorganischem Kohlenstoff im Boden erhöhen.Die Methodik wurde mit Hilfe von umfangreichen Anregungen von Wissenschaftlernund Experten aus der Landwirtschaft, Auditoren und Projektentwicklern entwickeltund genehmigt. Sowohl öffentliche als auch private Interessenvertreter gabenwährend einer öffentlichen 30-tägigen Kommentierungsphase ausführlich Feedback.Darüber hinaus wurde die Methodik von Aster Global Environmental Solutions,einem der weltweit führenden Anbieter zur Validierung und Verifizierung vonTreibhausgasen, einer gründlichen unabhängigen Prüfung unterzogen.Georg Goeres, Head of Europe bei Indigo Agriculture , sagt zu derVeröffentlichung: "Wir glauben fest an das Potenzial landwirtschaftlicherPraktiken zur Verbesserung der Bodengesundheit und des Ertrags der Landwirte,sowie die daraus resultierenden Vorteile für die ganze Welt. Wir erforschen dasPotenzial dieser Praktiken bereits durch unser Pilotprojekt mit Wasa undWintergetreideanbauern in Deutschland.Die Zusammenarbeit mit Verra und führenden wissenschaftlichen Experten ist für