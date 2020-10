FCR Immobilien meldet weitere Zukäufe

Die m:access-notierte FCR Immobilien meldet neue Zukäufe. Man übernehme zwei vollvermietete Lebensmittelmärkte in Ruhla (Thüringen) und Bückeburg (Niedersachsen), so die Münchener. Den Gesamtkaufpreis beziffert die Gesellschaft auf 1,99 Milliarden Euro, beide Lebensmittelmärkte generieren zusammen eine Miete von 0,185 Millionen Euro pro Jahr.Das Objekt in Thüringen verfügt über eine Verkaufsfläche von 1.200 Quadratmetern ...