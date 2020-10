Clichy (ots) - Im Rahmen ihrer innovativen Partnerschaft haben LanzaTech, Total und L'Oréal die weltweit erste nachhaltige Verpackung vorgestellt, die auswiederaufgefangenen und recycelten Kohlenstoffemissionen hergestellt wird. Dererfolgreiche Umwandlungsprozess erfolgt in drei Schritten:- LanzaTech fängt industrielle Kohlenstoffemissionen auf und wandelt sie miteinem einzigartigen biologischen Verfahren in Ethanol um.- Total wandelt dank eines innovativen Dehydratisierungsverfahrens, dasgemeinsam mit IFP Axens entwickelt wurde, das Ethanol in Ethylen um, bevor eszu Polyethylen polymerisiert wird, welches die gleichen technischenEigenschaften wie die fossile Version aufweist.- L'Oréal verwendet dieses Polyethylen zur Herstellung von Verpackungen. Es hatdieselbe Qualität und dieselben Eigenschaften wie herkömmliches Polyethylen.