TECVERSUM startet heute mit Who is Who der Branche

Dirk Waasen, Verlagsleiter der WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH, erklärt: "Wir freuenuns, dass wir so hochkarätige Mitstreiter für das TECVERSUM gewinnen konnten.Das unterstreicht die Positionierung von connect und eben auch der Veranstaltung- immer an der Spitze der Telekommunikationsentwicklung. Das TECVERSUM wird überden Veranstaltungszeitraum hinaus die Plattform für Innovation und Technologiesein. Dies dokumentieren auch die Partner, die uns im ersten "virtuellen" Jahrihr Vertrauen schenken."Vom 27. Oktober bis 2. November öffnet die TECVERSUM-Messe kostenfrei die Türenihres virtuellen Congress Centers ( https://tecversum.expo-ip.com/ ) imInternet. Hier werden Produkte, Services und Innovationen verschiedenerUnternehmen aus der ITK-Branche vorgestellt. So zeigt die Marke O2 auf ihremMessestand an vielen Beispielen, wie sie die Möglichkeiten der Digitalisierungfür innovative kundenorientierte Produkte und Dienste nutzt.Ab dem 29. Oktober referieren hochkarätige Sprecher auf der TECVERSUM-Konferenz,die live aus der Münchner BMW Welt gestreamt wird, über Themen wie den neuenMobilfunkstandard 5G, E-Mobilty, Smart Home und Robotics - darunter Mallik Rao,CTIO von Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG, Dr. Bruno Jacobfeuerborn, CEOder DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Hakan Ekmen, CEO Telecommunication der umlautAG, Ralf Gerbershagen, Gründer und Geschäftsführer von Stadtsysteme GmbH i.G.und Martin Arend, General Manager Automotive Security, Data Services ConnectedCar, BMW Group, Hamid-Reza Nazeman, Country Manager for Germany and CentralEurope, Qualcomm Communications GmbH und Florian Leeder, Vice President MarketSegment Mobile Network Testing, Rohde & Schwarz GmbH & Co KG.Am 29. Oktober findet die Preisverleihung des Startup-Wettbewerbs "BreakthroughAward" statt.Pressematerial zum Download (https://drive.google.com/drive/folders/11U2V0HFfSuHS3sI04oIvhA2UFKZlYeIl?usp=sharing)Pressekontakt:Pressestelle WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH CREAM COMMUNICATIONTel.: +49 40 401 131 010mailto:tecversum@cream-communication.comWEKA MEDIA PUBLISHING GmbHDenise WaltherRichard-Reitzner-Allee 285540 Haar bei MünchenTel. +49 89 25556-1184E-Mail: mailto:dwalther@wekanet.de http://www.tecversum.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/149623/4746054OTS: TECVERSUM