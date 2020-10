Köln (ots) - TÜV Rheinland steigt in die Prüfung von Antriebsbatterien für

Elektrofahrzeuge im europäischen Markt ein. Der international tätige

Prüfdienstleister und das junge Aachener Unternehmen ConAC starten

gemeinschaftlich den Aufbau eines Testzentrums für Antriebsbatterien. Das Labor

wird mit einer Fläche von rund 2.000 Quadratmetern zu den größten und modernsten

seiner Art in Europa gehören. Das Investitionsvolumen beträgt über 22 Millionen

Euro, im Vollbetrieb werden 25 Mitarbeitende im Prüfzentrum tätig sein.



Das Labor im Gewerbepark Avantis soll den Betrieb bereits im September 2021

aufnehmen. Es entsteht in einem Gebäude auf der niederländisch-deutschen Grenze,

die unmittelbar durch das Prüfzentrum selbst verläuft. Zum Bau und Betrieb des

Labors gründen TÜV Rheinland und ConAC ein Joint Venture, in dem TÜV Rheinland

Mehrheitsgesellschafter ist. ConAC ist ein Tochterunternehmen der Aachener

PEM-Gruppe mit ihrem Hauptgesellschafter Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dr.-Ing. Michael Fübi, Vorstandsvorsitzender der TÜV Rheinland AG und Mitgliedim Ständigen Expertenrat Elektromobilität der Landesregierung NRW:"Elektromobilität boomt, steht aber gleichzeitig noch in den Startlöchern.Unsere Investition in die Zukunftstechnologie Batterietechnik stellt deshalbeinen wichtigen Beitrag für die Mobilitätsbranche und den Industriestandort NRWund darüber hinaus dar. Durch die Partnerschaft von TÜV Rheinland mit derPEM-Gruppe sind wir ab sofort in der Lage, für die Branche die gesamteWertschöpfungskette rund um Traktionsbatterien von Fahrzeugen abzudecken: vonUnterstützung bei der Entwicklung über umfassende Tests bis zur Typprüfung.Unsere Kernkompetenz als internationaler Prüfdienstleister rund um Sicherheitund Qualität von Technologien bringen wir hier ein. Denn Innovationen können nurerfolgreich am Markt bestehen, wenn sie sicher und verlässlich sind."Prof. Achim Kampker, Inhaber des Lehrstuhls für Produktionstechnik fürElektromobilitätskomponenten (Production Engineering of E-Mobility Components,PEM) an der RWTH Aachen: "In den kommenden Jahren besteht in Europa erheblicherBedarf an Kapazitäten für die Prüfung von Antriebsbatterien. Diese Investitionkommt deshalb genau zum richtigen Zeitpunkt. Gleichzeitig wird dietechnologische Entwicklung im Batteriesektor dynamisch voranschreiten:Leistungsfähigkeit, Reichweite, Haltbarkeit und Lebensdauer, Kosten,Materialeinsatz und Recyclingfähigkeit sind dabei wichtige Aspekte. Wir werdenalle diese Entwicklungen hier am Technologie-Hub Aachen-Heerlen mitgestalten.Dabei bringen wir unser Netzwerk und unsere langjährige Erfahrung mit ein."Achim Kampker zählt in seinem Fachgebiet zu den führenden Experten weltweit und