+++ MUSTERDEPOTS +++ Führungsduo baut Vorsprung aus – Friedrich wird EU-Berater – Depotwerte vom 26.10.2020

Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

Im Oktober 2020 können die drei Teilnehmer des Anleihen Finder Musterdepot-Spiels trotz aller Unwägbarkeiten der sich wieder deutlich verschärfenden Pandemie-Phase ihre Depot-Renditen steigern. In Führung bleibt Kapitalmarkt-Expertin Manuela Tränkel, die nunmehr eine Rendite von 9,28% (Vormonat 7,90%) aufweist. Fondsmanager Markus Stillger macht mit seinem Depot den größten Sprung im Oktober und überspringt mit einem Plus von 9,04% ebenfalls die 9%-Marke (Vormonat 6,36%). KFM-Vorstand Hans-Jürgen Friedrich kann mit seinem Depot zwar minimal zulegen, liegt aber mit -2,34% (Vormonat -2,37%) weiterhin im negativen Renditebereich. Wesentlich erfreulicher und gleichsam eine große Ehre für den Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG ist hingegen seine Berufung in die Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission „Technical Expert Stakeholder Group on SMEs (TESG)“, die sich vor allem mit den europäischen KMU-Wachstumsmärkten beschäftigt.

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 26.10.2020 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus „Max“ Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):